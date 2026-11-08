Neue Karriere
CR7 erobert Hollywood: Ronaldo produziert jetzt seinen ersten Film
Der Portugiese hat mit "Kingsman"-Macher Matthew Vaughn (55) die Film- und TV-Firma "Ur Marv" gegründet. Nun steht mit der Action-Komödie "Stuntnuts" das erste gemeinsame Projekt in den Startlöchern. Für Ronaldo ist es eine Premiere: Er tritt erstmals als Filmproduzent auf.
Hollywood-Stars sind mit an Bord
Beim American Film Market soll der Film erstmals einem Fachpublikum präsentiert und zum Kauf angeboten werden. Auch die Besetzung kann sich sehen lassen: Mit Chris Hemsworth (43), bekannt als "Thor", Oscar-Preisträger Sam Rockwell (58) und Matt Damon (56) sind gleich mehrere Hollywood-Größen dabei.
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Darum geht es in "Stuntnuts"
Im Mittelpunkt stehen zwei talentierte Stunt-Profis, die bei einem großen Hollywood-Blockbuster anheuern. Mit ihrer Gage wollen sie ihr örtliches Fitnessstudio retten. Doch am Set läuft bald alles aus dem Ruder: Immer gefährlichere Stunts und die großen Egos der Hauptdarsteller sorgen für jede Menge Chaos.
Auch hinter den Kulissen sind echte Action-Profis beteiligt. Bobby Holland Hanton (42) ist seit Jahren das Stunt-Double von Chris Hemsworth. Greg Townley (30) sprang bereits für "Spider-Man"-Darsteller Tom Holland ein. Ergänzt wird das Team durch Paul Lowe (73) und Haruka Oshima (35).
Schwerer Unfall verzögerte die Dreharbeiten
Bei den Stunts wurde es sogar gefährlich: Greg Townley stürzte Monate vor den Dreharbeiten bei einer anderen Produktion von einem Wasserturm und brach sich an drei Stellen das Rückgrat. Der Unfall verzögerte die Filmproduktion um mehrere Monate. Später wurde das Unglück sogar in die Handlung von "Stuntnuts" eingebaut.
Für Ronaldo könnte der Film erst der Anfang sein. Der Fußballstar arbeitet bereits an weiteren Film- und TV-Projekten – seine Karriere bekommt damit ein völlig neues Kapitel.
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