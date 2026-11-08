oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Neue Karriere

CR7 erobert Hollywood: Ronaldo produziert jetzt seinen ersten Film

Anna-Theresa Zehentleitner
von
© Getty Images
Auf dem Fußballplatz hat Cristiano Ronaldo längst Geschichte geschrieben. Jetzt will der Superstar auch Hollywood erobern! Gemeinsam mit einem bekannten Regisseur steigt CR7 ins Filmgeschäft ein – und sein erstes Projekt hat es gleich in sich.
OE24 auf Google bevorzugen

Der Portugiese hat mit "Kingsman"-Macher Matthew Vaughn (55) die Film- und TV-Firma "Ur Marv" gegründet. Nun steht mit der Action-Komödie "Stuntnuts" das erste gemeinsame Projekt in den Startlöchern. Für Ronaldo ist es eine Premiere: Er tritt erstmals als Filmproduzent auf.

Hollywood-Stars sind mit an Bord

Beim American Film Market soll der Film erstmals einem Fachpublikum präsentiert und zum Kauf angeboten werden. Auch die Besetzung kann sich sehen lassen: Mit Chris Hemsworth (43), bekannt als "Thor", Oscar-Preisträger Sam Rockwell (58) und Matt Damon (56) sind gleich mehrere Hollywood-Größen dabei.

Gemeinsam mit Matthew Vaughn hat Christiano Ronaldo die Film- und TV-Firma "Ur Marv" gegründet. © Getty Images

Auch interessant

Norris siegt im Regen-Chaos! Mercedes holt WM-Double

Kampf gegen Krakau-Killer: Polizist wird zum Helden

Karriere-Ende? Manuel Neuer (41) postet Krücken-Foto

Darum geht es in "Stuntnuts"

Im Mittelpunkt stehen zwei talentierte Stunt-Profis, die bei einem großen Hollywood-Blockbuster anheuern. Mit ihrer Gage wollen sie ihr örtliches Fitnessstudio retten. Doch am Set läuft bald alles aus dem Ruder: Immer gefährlichere Stunts und die großen Egos der Hauptdarsteller sorgen für jede Menge Chaos.

Unteranderem mit Chris Hemsworth, bekannt als "Thor", ist eine Hollywood-Größe dabei. © Getty Images for Amazon MGM Studios and Sony Pictures Entertainment

Auch hinter den Kulissen sind echte Action-Profis beteiligt. Bobby Holland Hanton (42) ist seit Jahren das Stunt-Double von Chris Hemsworth. Greg Townley (30) sprang bereits für "Spider-Man"-Darsteller Tom Holland ein. Ergänzt wird das Team durch Paul Lowe (73) und Haruka Oshima (35).

Schwerer Unfall verzögerte die Dreharbeiten

Bei den Stunts wurde es sogar gefährlich: Greg Townley stürzte Monate vor den Dreharbeiten bei einer anderen Produktion von einem Wasserturm und brach sich an drei Stellen das Rückgrat. Der Unfall verzögerte die Filmproduktion um mehrere Monate. Später wurde das Unglück sogar in die Handlung von "Stuntnuts" eingebaut.

Für Ronaldo könnte der Film erst der Anfang sein. Der Fußballstar arbeitet bereits an weiteren Film- und TV-Projekten – seine Karriere bekommt damit ein völlig neues Kapitel.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

CR7 erobert Hollywood: Ronaldo produziert jetzt seinen ersten Film

Mucki-Hammer: Robbie lässt Muskeln spielen

Opus-Hit neu aufgelegt: VIP-Auflauf beim Heurigen

Steht Messi schon vor Paris-Debut?

Schießerei in amerikanischer Schule

Vater festgenommen: Meghan hilft jetzt dem FBI

Kabel-Eklat: Wilde Schiri-Diskussionen beim WM-Krimi

Barron genervt von Elon Musk - Melania setzt auf Wohltätigkeit

Doppelte Oscar-Chance für Österreich

Jolie-Tochter Vivienne wegen Essstörung in Klinik