Doppelte Oscar-Chance für Österreich

Heute gibt’s die Oscar-Nominierungen. Wir sind zweimal auf der Shortlist!

Hollywood. Ab 14.18 Uhr wird es heute hochspannend. Comedian Leslie ­Jordan und die Emmy-­prämierte Schauspielerin Tracee Ellis Ross geben die Nominierungen für die 94. Oscars bekannt. Und Österreich darf dabei gleich zwei Mal mitzittern! Die Academy führt zwei Filme mit Austrobeteiligung auf der Shortlist: das homosexuelle Liebesdrama Große Freiheit von Sebastian Meise bei den „besten Auslandsfilmen“. Und Camp Confidential: Die geheimen Nazis der USA der Brüder Benji und Jono Bergmann bei „bester Kurzdokumentation“.

Auftakt. In der ersten Charge werden u. a. die besten Nebendarsteller bekannt gegeben. Da zählen die Globe-Sieger Kodi Smit-McPhee und Ariana DeBose zu den Favoriten. Als eine der ersten neun Kategorien werden auch die Nominierungen für Kurzdokumentation genannt.

Favoriten. Ab 14.31 Uhr folgen dann die 14 wichtigsten Kategorien: Vom besten Film, wo wieder ein Duell zwischen The Power of the Dog und Belfast erwartet wird, über die besten Schauspieler (u. a. Nicole Kidman, Lady Gaga und Will Smith) bis zum Auslands-Oscar.

Gutes Omen. Wenn alles klappt, ist Österreich zwei Mal im Rennen. Das gab es zuletzt 2013 – mit gleich zwei Mal Jubel: Christopher Waltz (Django Unchained) wurde als „bester Nebendarsteller“ ausgezeichnet. Michael Haneke holte mit Liebe den Oscar für den „besten fremdsprachigen Film“.