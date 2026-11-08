oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Fehlt langfristig

Karriere-Ende? Manuel Neuer (41) postet Krücken-Foto

Sport Redaktion
von
epa13360574 Goalkeeper Manuel Neuer of Munich reacts during the German Bundesliga soccer match between 1. FSV Mainz 05 and FC Bayern Munich in Mainz, Germany, 07 November 2026. EPA/RONALD WITTEK CONDITIONS - ATTENTION: The DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.
© EPA
Das Fußball-Jahr 2026 ist für den Tormann des FC Bayern München vorzeitig zu Ende.
OE24 auf Google bevorzugen

Ganz Fußball-Deutschland rätselt: Ist die Karriere von Manuel Neuer endgültig vorbei? Nach der jüngsten Verletzung, die der Ex-Weltmeister von 2014 im Spiel gegen Mainz erlitten hat, scheint das Ende für den 41-Jährigen immer näher zu kommen.

Auch interessant

Handball-Team überrollt Georgien: Österreich auf EM-Kurs

4:3! Bullen jubeln bei Tor-Wahnsinn in Graz als Letzter

Erst Crash-Zoff, dann Revanche: Márquez muss weiter warten

Beim 2:1 gegen Mainz 05 am Samstag ging der Torhüter vor dem vermeintlichen 1:1 der Mainzer zu Boden. Nun steht fest: Das Fußball-Jahr ist für Neuer gelaufen: Mindestens zwei Monate Pause.

Neuer will weiterkämpfen

Obwohl Neuer nach dem Spiel ohne Bandage zu sehen war, suchte er laut "Kicker"-Informationen bereits am Sonntag einen Spezialisten auf. Dieser besorgte die Diagnose: Sehnenteilriss im rechten Fuß. Die "Bild" spricht von einem Ausfall bis zu zwei Monaten.

Fragen nach einem baldigen Karriere-Ende des 41-Jährigen werden damit aber nicht verstummen. Er selbst will weiterkämpfen. Die Frage ist nur: Wie lange noch ...

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schiller nach Radler-Attacke: "Hatte Angst um mein Leben"

4:3! Bullen jubeln bei Tor-Wahnsinn in Graz als Letzter

Karriere-Ende? Manuel Neuer (41) postet Krücken-Foto

3:0! Hartberg siegt problemlos gegen Altach

Mord an 48-jähriger Frau: Gutachten in Auftrag gegeben

ÖFB-Kandidat entscheidet sich gegen Geburtsland

Schüssel sorgt mit Aussage für Aufregung

2009 bringt weniger Steuern und Geld für Familien

Baseball: Braden fixierte "perfect game"

Fans wollen Ex-Salzburg-Coach feuern – ihm platzt der Kragen