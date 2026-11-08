Karriere-Ende? Manuel Neuer (41) postet Krücken-Foto

Das Fußball-Jahr 2026 ist für den Tormann des FC Bayern München vorzeitig zu Ende.

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Ganz Fußball-Deutschland rätselt: Ist die Karriere von Manuel Neuer endgültig vorbei? Nach der jüngsten Verletzung, die der Ex-Weltmeister von 2014 im Spiel gegen Mainz erlitten hat, scheint das Ende für den 41-Jährigen immer näher zu kommen.

Beim 2:1 gegen Mainz 05 am Samstag ging der Torhüter vor dem vermeintlichen 1:1 der Mainzer zu Boden. Nun steht fest: Das Fußball-Jahr ist für Neuer gelaufen: Mindestens zwei Monate Pause.

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Neuer will weiterkämpfen

Obwohl Neuer nach dem Spiel ohne Bandage zu sehen war, suchte er laut "Kicker"-Informationen bereits am Sonntag einen Spezialisten auf. Dieser besorgte die Diagnose: Sehnenteilriss im rechten Fuß. Die "Bild" spricht von einem Ausfall bis zu zwei Monaten.

Fragen nach einem baldigen Karriere-Ende des 41-Jährigen werden damit aber nicht verstummen. Er selbst will weiterkämpfen. Die Frage ist nur: Wie lange noch ...