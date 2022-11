Vor NFL-Premiere in Deutschland: Lederhose für Brady

Am Sonntag (15.30 Uhr) steigt die NFL-Premiere in München mit dem Duell der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks. Buccs-Star Tom Brady bekam nach dem ersten Training das für Bayern passende Outfit überreicht.

"Wie würde das wohl aussehen, wenn ich die nach dem Spiel trage?", reagierte Brady mit Humor, als ihm ein Medienvertreter bei der Pressekonferenz nach dem Training eine Lederhose überreichte. Und zwar nicht nur irgendeine: Die Tracht war mit dem Vereinswappen der Buccs sowie der deutschen Flagge bestickt.

Der NFL-Kracher am Sonntag ist der erste Auftritt der National Football League auf deutschem Boden, bis 2025 ist je ein Saisonspiel in Deutschland geplant. 2023 und 2025 wird in Frankfurt gespielt, 2024 ist noch einmal die Münchner Allianz Arena Austragungsort.