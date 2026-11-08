SirtakiSchrammeln
Opus-Hit neu aufgelegt: VIP-Auflauf beim Heurigen
Großer VIP-Auflauf und mediterranes Urlaubsflair mitten in Döbling! Die SirtakiSchrammeln präsentierten beim Heurigen Wolff in großer Band-Formation ihre brandneue Version des OPUS-Welthits "Live Is Life". Der Geniestreich: Die legendäre Hymne erstrahlt im sonnigen Gewand auf Griechisch und Wienerisch – und das mit dem offiziellen Segen und der Unterstützung der Original-Musiker.
Produktion von OPUS-Legende
Produziert wurde die austro-griechische-Hymne von OPUS-Songschreiber Ewald Pfleger höchstpersönlich. Bei bestem Wiener Wein und deftigen Heurigenschmankerln feierte die Prominenz die Geburtsstunde des neuen Sommerhits.
Zahlreiche Prominente Gäste
Unter den begeisterten Gästen befanden sich die OPUS-Legenden Ewald Pfleger, Erich Buchebner und Mucki Grasmuck, Musik-Mastermind Christian Kolonovits, ORF-Moderatorin Eva Pölzl sowie Volksopernstar Gerhard Ernst.
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Stimmung und Vorschau
Ebenfalls vor Ort waren die Sängerinnen Stella Jones, Anna Fay und Lydia Kelovitz sowie Austropop-Sänger Alexander Ribisch, Austro-Italo-Star Patrizio Buanne (der Vorfreude auf sein Konzert am 15. Dezember im Metropol machte), ESC-Legende Tony Wegas und ORF-Fernsehkoch Robert Letz. Es war eine gelungene Melange aus Wiener Schmäh und Sirtaki-Takt, die die Promis zum Mitsingen brachte!
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