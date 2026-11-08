Opus-Hit neu aufgelegt: VIP-Auflauf beim Heurigen

Großer VIP-Auflauf und mediterranes Urlaubsflair mitten in Döbling: Die SirtakiSchrammeln haben beim Heurigen Wolff eine neue Version des OPUS-Welthits "Live Is Life" präsentiert.

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Großer VIP-Auflauf und mediterranes Urlaubsflair mitten in Döbling! Die SirtakiSchrammeln präsentierten beim Heurigen Wolff in großer Band-Formation ihre brandneue Version des OPUS-Welthits "Live Is Life". Der Geniestreich: Die legendäre Hymne erstrahlt im sonnigen Gewand auf Griechisch und Wienerisch – und das mit dem offiziellen Segen und der Unterstützung der Original-Musiker.

Stella Jones, Anna Fay und Lydia Kelovitz © Conny de Beauclair

Produktion von OPUS-Legende

Produziert wurde die austro-griechische-Hymne von OPUS-Songschreiber Ewald Pfleger höchstpersönlich. Bei bestem Wiener Wein und deftigen Heurigenschmankerln feierte die Prominenz die Geburtsstunde des neuen Sommerhits.

Tony Wegas und Gerhard Ernst © Conny de Beauclair

Zahlreiche Prominente Gäste

Unter den begeisterten Gästen befanden sich die OPUS-Legenden Ewald Pfleger, Erich Buchebner und Mucki Grasmuck, Musik-Mastermind Christian Kolonovits, ORF-Moderatorin Eva Pölzl sowie Volksopernstar Gerhard Ernst.

Ewald Pfleger und Christian Kolonovits © Conny de Beauclair

Stimmung und Vorschau

Ebenfalls vor Ort waren die Sängerinnen Stella Jones, Anna Fay und Lydia Kelovitz sowie Austropop-Sänger Alexander Ribisch, Austro-Italo-Star Patrizio Buanne (der Vorfreude auf sein Konzert am 15. Dezember im Metropol machte), ESC-Legende Tony Wegas und ORF-Fernsehkoch Robert Letz. Es war eine gelungene Melange aus Wiener Schmäh und Sirtaki-Takt, die die Promis zum Mitsingen brachte!