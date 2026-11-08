Chalet Sacher: VIPs feiern neue Luxusadresse

Elisabeth Gürtler steht vor der feierlichen Präsentation ihres neuesten Prestigeprojekts in den Tiroler Bergen.

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Das traditionsreiche Fünf-Sterne-Superior-Resort in Seefeld erhält mit dem neu errichteten Chalet Sacher eine hochkarätige Eventadresse für geschäftliche und private Anlässe mit bis zu 180 Gästen. Das Datum der geplanten Eröffnung am 11. November besitzt eine bewusste Symbolik, da der Martinstag traditionell für das Teilen von Zeit und besonderen Augenblicken steht.

Elisabeth Gürtler © David Johansson

Die Gästeliste spiegelt die herausragende gesellschaftliche Vernetzung von Gastgeberin Elisabeth Gürtler wider. Aus der Wirtschaft haben sich unter anderem Plansee-Vorstandsvorsitzender Karlheinz Wex, die Tiroler Unternehmerfamilie Angelika und Franz Dengg, Rechtsanwalt Franz Pegger, die frühere Ministerin Christine Aschbacher, Kommunikationsexperte Fred Steinacher, Unternehmerin Ingeborg Freudenthaler sowie Eventmanager Moritz Schleich angekündigt.

Treffen von Sportgrößen, Kulturstars und Swarovski-Familie

Gürtler präsentiert ihr neues Chalet Sacher © David Johansson

Glanzvolle Akzente verspricht das Erscheinen prominenter Namen aus Kultur und Sport. Life-Ball-Gründer Gery Keszler, Kammersängerin Ildikó Raimondi und Oboistin Julia Moretti werden gemeinsam mit Skisprung-Olympiasieger Gregor Schlierenzauer, Ski-Doppelweltmeisterin Alexandra Meissnitzer und dem langjährigen ÖSV-Präsidenten Peter Schröcksnadel zur Eröffnung erwartet.

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Aus den Reihen der Tiroler Kristall-Dynastie werden Stefan Isser, Lina Swarovski, Evelyn Haim-Swarovski und Marie Haim-Swarovski dem Haus die Aufwartung machen, während die Sacher-Eigentümerfamilie durch Alexandra Winkler und Matthias Winkler vertreten sein wird.

Matthias Winkler, Elisabeth Gürtler und Ali Winkler. © Andreas Tischler / Vienna Press

Meisterhafte Kulinarik und hochkarätige Musik

Musikalische Höhepunkte versprechen die geplanten Darbietungen von Heldentenor Andreas Schager und seiner Ehefrau, Star-Geigerin Lidia Baich, die gemeinsam mit Star-Violinistin Barbara Helfgott und ihrem Ensemble Rondo Vienna auftreten werden. Kulinarisch schlägt das festliche Menü unter dem Motto "Seefeld – Wien – Salzburg" die geschmackliche Brücke zwischen den drei Sacher-Standorten. Nach der regionalen Leutascher Lachsforelle als Vorspeise dürfen sich die Gäste auf klassischen Wiener Tafelspitz und traditionelle Mozartknödel als Dessert freuen.

Das Star-Foto des Tages 1 / 14 Anna Netrebko zeigt sich unter dem Hashtag #busybitch in einem Luxusoutfit mit XXXL-Sonnenbrille. Die Operndiva eilt zurzeit von einem Termin zum nächsten. © Instagram Mick Jagger und seine Verlobte Melanie Hamrick bei einer Charity-Veranstaltung in London zugunsten von Hunden und Katzen. © Dave Benett/Getty Images for Battersea Dogs and Cats Home and Pets as Therapy Bei einem Auftritt im australischen Melbourne lässt Robbie Williams stolz seine Muckis spielen. Ganz schön fit, der 52-Jährige. © Getty Images

Für Elisabeth Gürtler bedeutet der Bau, der vom langjährigen Sacher-Hausarchitekten Karl Landauer entworfen wurde und dessen Bauarbeiten im März 2026 begannen, die Verwirklichung einer lang gehegten Vision. Wo einst ein kleines Holzhaus mit der Inschrift "A Ruah will ich haben" stand, verbindet das Chalet Sacher mit Salon, Stube, Studio und Foyer künftig stilvollen Rückzug mit modernster Tagungsinfrastruktur und dem zukunftsweisenden Gesundheitskonzept "Convention & Prevention".