Wiener Sport-Gipfel
Ski-Legenden feierten 80 Jahre Nora Pure Sports
Am Samstagabend feierte das Wiener Familienunternehmen Nora Pure Sports am Hernalser Gürtel sein 80-jähriges Bestehen mit einem sportlichen Jubiläumsfest. Zahlreiche Gäste aus Sport, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft folgten der Einladung von Marion und Harald Sauer, um gemeinsam auf die erfolgreiche Geschichte anzustoßen.
Prominenz aus dem Skisport
Für sportliche Glanzmomente sorgten die Ski-Olympiasieger und Weltmeister Benjamin Raich und Hans Knauß sowie Ski-Ass Philipp Schörghofer. Auch Ski-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Lizz Görgl und die dreifache Wingsuite-Rekordhalterin Lisa Buchner waren vor Ort. Musik, Kulinarik und winterliche Erlebnisse rundeten den gelungenen Abend ab.
Charity für guten Zweck
Neben dem gemeinsamen Feiern stand auch der Charity-Gedanke im Mittelpunkt des Abends. Bei einer Verlosung zugunsten der St. Anna Kinderkrebsforschung warteten attraktive Preise auf die Gäste. Zu gewinnen gab es unter anderem eine Bogner-Skijacke, eine Toni-Sailer-Skijacke, Skischuhe von Hannes Strolz und Ski von Atomic, Blizzard, Head und Fischer. Die Einnahmen aus dieser Aktion kommen direkt dem guten Zweck zugute.
Auch interessant
Prominente Gäste vor Ort
Unter den anwesenden Gästen befanden sich neben den Ski-Stars zahlreiche bekannte Persönlichkeiten, darunter Alexander Knechtsberger, Alexander Lugner, Fadi Merza, Mario Plachutta und viele weitere VIPs.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden