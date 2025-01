Gitarren-Legende Carlos Santana brach sich kleinen Finger

Gitarren-Legende Carlos Santana ("Smooth") muss eine für Ende Jänner geplante Konzertreihe in Las Vegas wegen einer Verletzung absagen.

Der 77-Jährige sei bei einem Spaziergang auf Hawaii, wo er ein Haus besitze, "schwer gestürzt und hat sich den kleinen Finger der linken Hand gebrochen", teilte sein Management auf dem Instagram-Profil des Musikers mit.

Anfang Dezember hatte der gebürtige Mexikaner angekündigt, seine Konzertreihe mit seiner Band im House of Blues des Mandalay Bay Hotels in Las Vegas in diesem Jahr fortzuführen. Santana spielt hier seit inzwischen 13 Jahren seine größten Hits. Am 22. Jänner hätte es weitergehen sollen. Nun wurden die Auftritte abgesagt.

Sechs Wochen Pause

Santana werde etwa sechs Wochen lang nicht Gitarre spielen können, hieß es von seinem Management: "Die Ärzte sagen aber, dass er sich wieder vollständig erholen wird." Ersatztermine sollen zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt werden.

Santana, 1947 in Mexiko geboren, stieg mit seiner Band beim legendären Woodstock-Festival von 1969 zum Star auf. Der mehrfache Grammy-Gewinner gilt als Erfinder des Latin-Rock. Seit 1998 ist er Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame. Zu Santanas Klassikern zählen "Black Magic Woman", "Samba Pa Ti" und eine gitarrenbetonte Version von "Oye Como Va".