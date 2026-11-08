Linzer LentiaCity
Politiker ließen für den guten Zweck versteigern
Eine erlesene Gästeschar, ein Einkaufszentrum und viel guter Wille haben für ein beachtliches Ergebnis gesorgt: In der LentiaCity wurden von nur 77 Gästen an einem einzigen Abend über 166.000 Euro für den guten Zweck gesammelt.
Prominente unter dem Hammer
Für das beeindruckende Spendenergebnis ließen sich unter anderem Minister Wolfgang Hattmannsdorfer und Landeshauptmann Thomas Stelzer sowie weitere Prominente für den guten Zweck versteigern. Hattmannsdorfer selbst konnte leider nicht persönlich anwesend sein, da er zur Zeit mit Kanzler Christian Stocker geschäftlich in China weilt. Weiters wurden 21 Flaschen edler Champagner um jeweils mehr als 1.000 Euro verkauft.
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Abendessen für den Zweck
Die Gäste hatten im Rahmen der Versteigerung unter anderem die Gelegenheit, ein gemeinsames Abendessen mit den prominenten Persönlichkeiten zu ersteigern.
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