Politiker ließen für den guten Zweck versteigern

Eine erlesene Gästeschar und viel guter Wille im Einkaufszentrum: In der LentiaCity wurde an einem einzigen Abend eine Spendensumme von über 160.000 Euro erzielt.

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Eine erlesene Gästeschar, ein Einkaufszentrum und viel guter Wille haben für ein beachtliches Ergebnis gesorgt: In der LentiaCity wurden von nur 77 Gästen an einem einzigen Abend über 166.000 Euro für den guten Zweck gesammelt.

Thomas Stelzer mit Bettina Stelzer-Wögerer © Andreas Tischler / Vienna Press

Prominente unter dem Hammer

Für das beeindruckende Spendenergebnis ließen sich unter anderem Minister Wolfgang Hattmannsdorfer und Landeshauptmann Thomas Stelzer sowie weitere Prominente für den guten Zweck versteigern. Hattmannsdorfer selbst konnte leider nicht persönlich anwesend sein, da er zur Zeit mit Kanzler Christian Stocker geschäftlich in China weilt. Weiters wurden 21 Flaschen edler Champagner um jeweils mehr als 1.000 Euro verkauft.

Anastasia und Ernst Kirchmayr © Andreas Tischler / Vienna Press

161.600 Spenden-Euro kamen zusammen © Andreas Tischler / Vienna Press

Abendessen für den Zweck

Die Gäste hatten im Rahmen der Versteigerung unter anderem die Gelegenheit, ein gemeinsames Abendessen mit den prominenten Persönlichkeiten zu ersteigern.