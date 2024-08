Helden-Empfang für "Gold-König" Djokovic

Serbien empfängt seine Olympia-Helden - und einer steht dabei besonders im Rampenlicht: Novak Djokovic ist nach seinem lang ersehnten Olympia-Goldmedaille der Star des Abends.

Was für ein Spektakel in Belgrad! Über 50.000 serbische Fans verwandelten am Montagabend den Platz vor dem Alten Palast in ein echtes Tollhaus, um ihre Olympia-Helden aus Paris gebührend zu feiern. Den Anfang machten die Basketball-Stars um NBA-Superstar Nikola Jokic, die sich im kleinen Finale gegen Weltmeister Deutschland die Bronzemedaille sicherten. Darauf folgten die gefeierte Taekwondo-Silbermedaillengewinnerin Aleksandra Perišić sowie das "Golden"-Mixed-Schieß-Team Damir Mikec und Zorana Arunović, sowie das Wasserfall-Nationalteam, die ebenfalls ganz oben auf dem Treppchen landeten.

Gänsehaut pur!

Dann kam der Moment, der wohl für die meisten Gänsehaut sorgte und auf den alle gewartet hatten: Nationalheld und Tennis-Superstar Novak Djokovic betrat den Balkon. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger holte sich bei seinem fünften Anlauf in Paris im Finale gegen den Spanier Carlos Alcaraz endlich die lang ersehnte olympische Goldmedaille – und die Fans flippten völlig aus! „Nole, wir lieben dich“, bejubelte ihn die Massen, während der 37-Jährige sichtlich gerührt seine Landsleute grüßte. Für Djokovic, dessen Trophäenschrank ohnehin schon aus allen Nähten platzt, ist dieser Triumph das Sahnehäubchen auf einer sowieso schon beeindruckenden Karriere.

"Djokovic-Knutschattacke"

„Das ist unglaublich. Ich hatte im Laufe meiner Karriere mehrmals die Ehre und das Vergnügen, auf diesem Balkon zu stehen, aber jedes Mal überrascht und inspiriert ihr mich mehr und mehr. Vielen Dank, das ist das beste Gefühl, das ein Sportler haben kann", freute sich Djokovic. Bereits auf dem Weg zu den Feierlichkeiten, veröffentlichte der Tennis-Goat auf seinem @djokernole A golden homecoming. KOD KUĆE JE NAJLEPŠE ????????❤️????#tennis #olympics #serbia ♬ original sound - Novak Djokovic ">TikTok-Account ein Video, in dem er mit geöffnetem Fenster und seiner Goldmedaille um den Hals mit den Fans feierte. Djokovic machte Fotos mit den Fans und präsentierte seiner Medaille. Irgendwann stieg er sogar halb aus dem fahrenden Auto und erlaubte einigen begeisterten Fans, ihn zu küssen.