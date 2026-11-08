oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

KI berechnet

Abstieg: Austria taumelt der 2. Liga entgegen

Sport Redaktion
von
Ein Fußballspieler im violetten Trikot hockt enttäuscht auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures
Zwei Siege in 12 Spielen: Sorge um die Wiener Traditionsklub wird immer größer.
OE24 auf Google bevorzugen

Einst waren die Violetten der Stolz von Fußball-Österreich. 24 Meistertitel und 27 Mal Cupsieger, sowie der Einzug in das Europacup-Endspiel 1978 (Pokal der Pokalsieger). Doch 48 Jahre später sieht die Welt komplett anders aus.

Auch interessant

CR7 erobert Hollywood: Ronaldo produziert jetzt seinen ersten Film

Assinger: "Warum überdachen wir nicht die Hohe-Wand-Wiese?"

Achtung auf "TP7": Parrott droht Österreichs Nations-League-Traum zu durchkreuzen

Mit großen finanziellen Sorgen liegt der Stolz von Favoriten auf dem vorletzten Tabellenrang der ADMIRAL Bundesliga. Die nackten Zahlen: Zwei Siege in 12 Spielen und nur acht Punkte auf dem Konto. Auf Tabellenführer Rapid fehlen aktuell 25 Punkte.  Nach dem 1:1 gegen WSG Tirol stellte Abwehr-Chef Aleksandar Dragovic fest: "Wir sind im Abstiegskampf."

Ein undenkbares Szenario nimmt seinen Lauf: Noch nie in der Geschichte der Bundesliga ist die Wiener Austria abgestiegen. Doch die Wahrscheinlichkeit wird von Woche zu Woche größer.

Abstiegswahrscheinlichkeit steigt drastisch

Fakt ist: Der Gang ins untere Playoff ist de facto besiegelt. Unter Berücksichtigung des erneuten Punktverlusts beim direkten Konkurrenten liegt die rechnerische Abstiegswahrscheinlichkeit für die Austria inzwischen bei rund 14 bis 16 Prozent.

Mammutprogramm vor der Winterpause

Der Blick auf den Restspielplan für das Jahr 2026 macht den Violetten wenig Mut. Bis zur Winterpause warten ausschließlich Kaliber aus dem oberen Tabellendrittel sowie der aktuell größte Abstiegskonkurrent auf das kriselnde Team:

22. November 2026: FC Red Bull Salzburg (H)

28. November 2026: RZ Pellets WAC (A)

06. Dezember 2026: SK Sturm Graz (H)

13. Dezember 2026: LASK (A)

Ein baldiger Weg zurück an die Spitze des österreichischen Fußballs wirkt in weiter Ferne. Aktuell hat man in Wien-Favoriten aber ohnehin andere Sorgen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Karriere-Ende? Manuel Neuer (41) postet Krücken-Foto

Abstieg: Austria taumelt der 2. Liga entgegen

ÖSV-Star verpasst wegen OP Weltcup-Auftakt

Avengers: Diese 5 Fakten müsst ihr kennen!

ÖFB-Kandidat entscheidet sich gegen Geburtsland

Eisbären-Teenie Finja feiert mit Lachstorte 2. Geburtstag

Reichsbürger planten Putsch in Deutschland

Rangnick nominiert Rapidler Demir nach

Ehemann von Amy Winehouse ist aus dem Knast raus

4:3! Bullen jubeln bei Tor-Wahnsinn in Graz als Letzter