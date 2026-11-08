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Rangnick nominiert Rapidler Demir nach

Sport Redaktion
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Ein Fußballspieler im grünen Rapid-Wien-Trikot während eines Spiels.
© GEPA pictures/ Philipp Brem
Die Rückkehr des 23-jährigen Wieners nach fünf Jahren ins Nationalteam ist perfekt.
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Das ÖFB-Nationalteam muss für die anstehenden Nations-League-Partien am Samstag in Linz gegen Irland sowie am darauffolgenden Dienstag im ungarischen Debrecen gegen Israel zwei weitere Ausfälle verkraften. C

Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund) und Marco Grüll (Werder Bremen) fallen verletzt aus. Teamchef Ralf Rangnick reagierte umgehend und berief Yusuf Demir (Rapid Wien) sowie Raul Florucz (Royale Union Saint-Gilloise) in den Kader.

Demir hält bei vier ÖFB-Einsätzen

Durch die Absagen rückt Yusuf Demir wieder in den Fokus der Nationalmannschaft. Der Offensivspieler zeigt in dieser Saison bei Rapid Wien eine stark aufstrebende Form und könnte vor seinem ersten A-Länderspiel-Einsatz seit dem 9. Oktober 2021 (2:0-Sieg auf den Färöern) stehen. Demir hält bislang bei vier Teameinsätzen.

In der aktuellen Bundesliga-Saison hat Demir mit 5 Toren und vier Vorlagen maßgeblichen Anteil am Höhenflug der Wiener. Rapid liegt nach 12 Runden mit 33 Punkten auf Platz 1 der Tabelle.

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Ex-Rapidler Grüll fällt aus

Marco Grüll musste am Samstag bei der 0:1-Niederlage von Werder Bremen gegen Stuttgart mit Wadenproblemen vorzeitig vom Feld. Am Montag steht in Bremen eine MRT-Untersuchung an.

"Aufgrund der Wadenproblematik war es für ihn nicht möglich, gestern weiterzuspielen. Wir werden jetzt abwarten, was die Bilder zeigen. Ich gehe davon aus und hoffe, dass er nicht so lange pausieren muss", erklärte Bremen-Chefcoach Daniel Thioune am Sonntag.

Zurück zum ÖFB-Team: Am Samstag trifft Österreich in der Nations League in Linz auf Irland. Mit einem Sieg ist das ÖFB-Team fix in der Nations League-A-Gruppe.

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