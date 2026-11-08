Die TV-Highlights der Woche

Spannende Serienstarts, packende Blockbuster und große Unterhaltung

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Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.

Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.

Montag: »9 Plätze - 9 Schätze: So schön ist Österreich 2026«

ORF 2. In "So schön ist Österreich" mit Armin Assinger werden alle 27 Plätze, die sich dem Wettbewerb um den schönsten Platz Österreichs gestellt haben, präsentiert. Den Rahmen für die Sendung bildet das Ronacher in Wien, wo derzeit das Musical "Maria Theresia" gespielt wird. Die große Regentin Österreichs hat mit zahlreichen Reformen Geschichte geschrieben und das Land nachhaltig geprägt.

Für Armin Assinger ist der Besuch im Ronacher auch eine Gelegenheit, selbst ein wenig Theaterluft zu schnuppern: Er trifft die Darstellerinnen und Darsteller des Musicals und erfährt, welche besonderen Fähigkeiten man für die Bühne als Musicalstar mitbringen muss.

Mit dem Intendanten des Hauses spricht Armin Assinger über die bewegte Geschichte des Hauses.

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Dienstag: »Zealandia: Der verschollene Kontinent«

ORF 2. Zealandia, der achte Kontinent, liegt heute zu 95 Prozent unter dem Pazifik. Nur Neuseeland und Neukaledonien ragen noch aus dem Wasser. Die Dokumentation beleuchtet die geologische Geschichte der Landmasse, ihre Trennung vom Urkontinent Gondwana und ihr Versinken im Meer. Zudem zeigt der Film, wie diese Isolation eine einzigartige Tierwelt mit Kiwis und Brückenechsen schuf.

Universum - Zealandia (1) - Der verschollene Kontinent - In zwei Teilen: Vor der Ostküste Australiens verbirgt sich ein Kontinent, von dessen Existenz lange kaum jemand wusste. Zealandia ist zu rund 95 Prozent vom Meer bedeckt und wurde erst 2017 als eigener - achter - Kontinent der Öffentlichkeit präsentiert. Mit einer Fläche von rund fünf Millionen Quadratkilometern ist er etwa halb so groß wie Europa. Doch nur seine höchsten Erhebungen ragen heute aus dem Pazifik: Neuseeland, Neukaledonien und hunderte kleinere Inseln. Über und unter Wasser sind hier einzigartige Naturwelten entstanden - mit Tieren und Pflanzen, die es nirgendwo sonst auf der Erde gibt. Der erste Teil der zweiteiligen Dokumentation geht der Entstehung und dem Verschwinden Zealandias buchstäblich auf den Grund. Wie konnte ein ganzer Kontinent beinahe vollständig im Meer versinken? Warum löste sich Zealandia einst vom Urkontinent Gondwana - und wie prägten gewaltige geologische Veränderungen das Leben auf seinen letzten sichtbaren Inseln? Der Film führt in die außergewöhnliche Tierwelt Neuseelands und Neukaledoniens und begegnet Kiwis, Dugongs, urtümlichen Tuatara-Brückenechsen und hochintelligenten Geradschnabelkrähen. Ihre Geschichten erzählen von einem Kontinent, der zwar fast vollständig verschwunden ist, dessen bewegte Vergangenheit aber bis heute jedes Leben auf ihm prägt. Ein Film von Lars Pfeiffer. - Im Bild: Freiliegende Gesteinsschichten geben Einblick in Zealandias Vergangenheit. Foto: ORF/Vision Airways/Lars Pfeiffer. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Mittwoch: »Catch Us. Die Jagd durch Europa«

PRO 7. Andrea Kiewel, Chris Tall sowie Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik tauchen in drei europäischen Großstädten unter. Ihr Ziel ist es, fünf Tage lang nicht gecatcht zu werden. Dabei müssen sie Aufgaben erfüllen, die sie aus ihrer Deckung in die Öffentlichkeit locken. Während der gesamten Jagdphase tragen sie rot-weiße Ringelshirts. Sechs Hunter-Teams machen sich auf den Weg, um die Targets mit Hilfe ihrer Community so schnell wie möglich zu schnappen.

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Donnerstag: »Die Rosenheim-Cops«

ORF 2. Nach einem Firmenretreat im Wald wird Theodor Grundler, Chef einer Autozulieferfirma, erschlagen. Kurze Zeit später gerät nahezu das gesamte Team unter Verdacht – allen voran sein frisch gekürter Nachfolger Walter Kohlmeier, dessen Frau Verena eine Affäre mit Grundler hatte. Parallel dazu sorgt die Einführung einer neuen App im Kommissariat für Unruhe unter den Ermittlern.

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Freitag: »Die Gala für Licht ins Dunkel 2026«

ORF 2. Die jährliche Gala von LICHT INS DUNKEL im ORF-Studio am Küniglberg lädt zum Mitfeiern und Spenden ein. Zahlreiche Prominente engagieren sich für den guten Zweck, darunter Susi Stach, Cosmo und Tina Ritschl am Spendentelefon. Das Moderationsduo Eva Pölzl und Andreas Onea führt durch das Programm, während Melissa Naschenweng, Caro Fux, Lucas Fendrich und Alexander Eder für die musikalischen Highlights sorgen.

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Samstag: »Die Toten vom Bodensee«

ORF 2. In einer Villa wird der bekannte Autor Fetscher vergiftet aufgefunden. Zunächst fällt der Verdacht auf seine Geliebte, doch die Ermittlungen decken auf, dass seine Ehefrau Emily heimlich seine Bücher schrieb. Die Suche nach dem Täter führt zur Villaverwalterin, deren Tochter und einem kaufinteressierten Unternehmer. Eine mysteriöse Pflanze könnte der Schlüssel sein.

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Sonntag: »Tatort: Narrentanz«

ORF 2. Im Münsteraner Karneval bricht der Leiter einer Tanzgarde tot zusammen. Boerne stellt fest, dass er mit Atropin in Karnevalsbonbons vergiftet wurde. Daraufhin muss die gesamte Wurfware der Stadt getestet werden. Thiel ermittelt im Umfeld des Vereins, stößt aber bald auf ein weiteres Hobby des Toten: das Segelfliegen. Eine heiße Spur führt zu einem geplanten Grundstücksverkauf.

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