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Neue Folge von »Tatort: Frei wie ein Adler«

Zwei Frauen mit Mützen stehen im herbstlichen Park und schauen in verschiedene Richtungen.
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Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler ermitteln in Zürich
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Simon Bärfuss (Ronald Zehrfeld) wird nach acht Jahren aus der Haft entlassen. Der ehemals führende Kopf in der Zürcher Rockerszene möchte den Kontakt zu seiner Tochter wieder aufbauen. Als Simons Exfrau Sophia, die eigentlich zusammen mit ihrer Tochter Zürich verlassen wollte, am nächsten Morgen erschlagen in ihrer Wohnung aufgefunden wird, geraten sowohl Simon Bärfuss als auch Jacob Göldi (Benjamin Raue), ein Mitarbeiter Sophias mit Down-Syndrom, ins Visier der Mordkommission.

Die Ermittlungen führen in die verschlossene Welt der Zürcher Rocker, in der noch alte Rechnungen offen sind, und zugleich in eine betreute Wohngemeinschaft, die mehr mit dem Verbrechen zu tun haben könnte als zunächst angenommen. Als Sophias Tochter Nadja (Stella Alraun) kurz nach dem Tod ihrer Mutter spurlos verschwindet, nimmt der Fall eine neue, komplexe Wendung.

ORF 2
20.15 UHR

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