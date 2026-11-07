oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

TOP-FILME am Samstag

Drei Personen stehen an einem Hafen, im Hintergrund ist ein Leuchtturm zu sehen.
© ZDF und Manju Sawhney
Die TV-Highlights im Überblick.
OE24 auf Google bevorzugen

Krimi: »Der Kommissar und der See: In besseren Kreisen«

Spannung. Am Bodenseeufer wird eine junge Frau tot aufgefunden. Als kurz darauf ihr Vorgesetzter Eschenbach gefesselt im See entdeckt wird, ermittelt Kommissarin Annika Wagner mit ihrem Team an der Galgeninsel, einem historischen Richtplatz. Robert Anders, ein alter Schulfreund des Opfers, stößt bei seinen Nachforschungen an einem Elite-Internat auf ein düsteres Geheimnis aus Eschenbachs Vergangenheit.

ORF 2
20.15 UHR
Ein Mann und eine Frau stehen elegant gekleidet an einem Stehtisch mit Sektgläsern auf einer Feier.
Bernd Eschenbach (Peter Benedict) und Kim Lê (Nhung Hong Hoang) © ZDF und Manju Sawhney

Action-Komödie: »Baywatch« mit Johnson, Efron & Co

Mehrere Rettungsschwimmer führen am Strand eine Wiederbelebung durch, im Hintergrund das Meer.
. © Hersteller

Comedy. Der ehemalige olympische Schwimmer Matt Brody stößt zu dem Rettungsschwimmer-Team des coolen Mitch Buchannon. Buchannon und Brody können sich nicht ausstehen, denn Brody hält nicht viel von Regeln und sorgt schon bald für Ärger. Als die Kontrahenten allerdings mit einem Kriminalfall konfrontiert werden, der die Zukunft ihres Strandes in Miami Beach gefährdet, müssen sie sich zusammenraufen.

PRO 7
20.15 UHR

Auch interessant

Pleite-Beben: Diskonter schließt 60 Filialen

Lugner-Prozess: Weiterhin keine Einigung in Sicht

In diesem Skigebiet fallen 29 Meter Schnee

Animationsfilm: »Die Croods: Alles auf Anfang«

Animierte Steinzeitfamilie Croods mit bunten Fantasietieren im Dschungel, fröhliche Stimmung.
THE CROODS: A NEW AGE — Searching for a safer habitat, the prehistoric Crood family discovers an idyllic, walled-in paradise that meets all of its needs. Unfortunately, they must also learn to live with the Bettermans, a family that's a couple of steps above the Croods on the evolutionary ladder. As tensions between the new neighbors start to rise, a new threat soon propels both clans on an epic adventure that forces them to embrace their differences, draw strength from one another, and survive together. © DreamWorks Animation

Abenteuer. Familie Crood stößt zusammen mit Guy auf das Paar Phil und Hope Betterman, das auf einer höheren Evolutionsstufe ist und die Höhlenmenschen herablassend betrachtet. Die Konflikte werden nebensächlich, als Gefahr von außen droht.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

TOP-FILME am Samstag

Trump verbreitet irres Gerücht über Kanada-Premier

Die TV-Highlights der Woche

Kochshow: »The Taste« mit Steffen Henssler & Co

Biografie: »The True Story of Ed Sheeran«

Bis zu 10 Jahre Haft für 45 Demokratieaktivisten in Hongkong

Das Wetter morgen

Lanz moderiert mit Schnurrbart

»Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell«

Klub von Berlusconi steigt in Serie A auf