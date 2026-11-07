TOP-FILME am Samstag
Krimi: »Der Kommissar und der See: In besseren Kreisen«
Spannung. Am Bodenseeufer wird eine junge Frau tot aufgefunden. Als kurz darauf ihr Vorgesetzter Eschenbach gefesselt im See entdeckt wird, ermittelt Kommissarin Annika Wagner mit ihrem Team an der Galgeninsel, einem historischen Richtplatz. Robert Anders, ein alter Schulfreund des Opfers, stößt bei seinen Nachforschungen an einem Elite-Internat auf ein düsteres Geheimnis aus Eschenbachs Vergangenheit.
20.15 UHR
Action-Komödie: »Baywatch« mit Johnson, Efron & Co
Comedy. Der ehemalige olympische Schwimmer Matt Brody stößt zu dem Rettungsschwimmer-Team des coolen Mitch Buchannon. Buchannon und Brody können sich nicht ausstehen, denn Brody hält nicht viel von Regeln und sorgt schon bald für Ärger. Als die Kontrahenten allerdings mit einem Kriminalfall konfrontiert werden, der die Zukunft ihres Strandes in Miami Beach gefährdet, müssen sie sich zusammenraufen.
20.15 UHR
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Animationsfilm: »Die Croods: Alles auf Anfang«
Abenteuer. Familie Crood stößt zusammen mit Guy auf das Paar Phil und Hope Betterman, das auf einer höheren Evolutionsstufe ist und die Höhlenmenschen herablassend betrachtet. Die Konflikte werden nebensächlich, als Gefahr von außen droht.
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