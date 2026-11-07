TOP-FILME am Samstag

Die TV-Highlights im Überblick.

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Krimi: »Der Kommissar und der See: In besseren Kreisen«

Spannung. Am Bodenseeufer wird eine junge Frau tot aufgefunden. Als kurz darauf ihr Vorgesetzter Eschenbach gefesselt im See entdeckt wird, ermittelt Kommissarin Annika Wagner mit ihrem Team an der Galgeninsel, einem historischen Richtplatz. Robert Anders, ein alter Schulfreund des Opfers, stößt bei seinen Nachforschungen an einem Elite-Internat auf ein düsteres Geheimnis aus Eschenbachs Vergangenheit.

ORF 2

20.15 UHR

Bernd Eschenbach (Peter Benedict) und Kim Lê (Nhung Hong Hoang) © ZDF und Manju Sawhney

Action-Komödie: »Baywatch« mit Johnson, Efron & Co

. © Hersteller

Comedy. Der ehemalige olympische Schwimmer Matt Brody stößt zu dem Rettungsschwimmer-Team des coolen Mitch Buchannon. Buchannon und Brody können sich nicht ausstehen, denn Brody hält nicht viel von Regeln und sorgt schon bald für Ärger. Als die Kontrahenten allerdings mit einem Kriminalfall konfrontiert werden, der die Zukunft ihres Strandes in Miami Beach gefährdet, müssen sie sich zusammenraufen.

PRO 7

20.15 UHR

Animationsfilm: »Die Croods: Alles auf Anfang«

THE CROODS: A NEW AGE — Searching for a safer habitat, the prehistoric Crood family discovers an idyllic, walled-in paradise that meets all of its needs. Unfortunately, they must also learn to live with the Bettermans, a family that's a couple of steps above the Croods on the evolutionary ladder. As tensions between the new neighbors start to rise, a new threat soon propels both clans on an epic adventure that forces them to embrace their differences, draw strength from one another, and survive together. © DreamWorks Animation

Abenteuer. Familie Crood stößt zusammen mit Guy auf das Paar Phil und Hope Betterman, das auf einer höheren Evolutionsstufe ist und die Höhlenmenschen herablassend betrachtet. Die Konflikte werden nebensächlich, als Gefahr von außen droht.