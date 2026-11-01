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Die TV-Highlights der Woche
Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.
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Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.
Montag: Dokumentation: »Benko - Size Does Matter«
ORF 1. Die fiktionale Tragikomödie beleuchtet den Aufstieg und Fall des Immobilienunternehmers René Benko. Der Film zeigt ihn als verletzlichen, charmanten Menschen, der von seiner inneren Stimme getrieben wird. Während Benko immer maßloser agiert, blicken zwei Journalisten hinter die Fassade. Sie setzen Stück für Stück das Bild eines Immobilienimperiums zusammen, das immer größer wurde und schließlich zusammenbrach.
Dienstag: »SOKO Linz: Ich sehe, was du nichts siehst«
ORF 1. Eines Morgens wird in einem Maisfeld im Linzer Umland die Leiche eines ortsbekannten Ufologen gefunden. Das Rätselhafte daran: Es führen absolut keine Spuren zum Toten. Es wirkt, als wäre der Mann direkt vom Himmel gefallen. Die SOKO Linz steht vor einem Rätsel. Wie kam er in das Feld? Jede neue Spur führt Joe und Biggi in unbekannte Sphären, denn alles beginnt bei einer Alien-Entführung.
Mittwoch: Premiere: »TV Total - Das Quiz«
PRO 7. Sebastian Pufpaff wird zum Quizmaster. Der Nippel zum Buzzer. Die schrägsten TV-Momente zu Quizfragen. Und eine Person aus dem Studiopublikum zum Gewinner. Drei prominente Fernsehnerds stellen in klassischen Nippelfragen, Musikspielen oder Gedächtnistests ihr Wissen aus der "TV total"-Welt unter Beweis _ natürlich mit der typischen Prise "TV total"-Humor. Wer punktet mit Köpfchen, Reaktionsvermögen und genau der richtigen Portion TV-Halbwissen?
Donnerstag: »Rosenheim Cops: Der Makler vom See«
ORF 2. Kommissar Hansen findet, im Garten eines Seegrundstücks, die Leiche des Maklers Markus Krone. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Nachbargarten der eigentliche Tatort ist. Berthold Strehler, ein Konkurrent des Toten, will die Inhaberin des Gartens beobachtet haben, wie sie die Leiche, mit einer Schubkarre, auf das angrenzende Grundstück befördert hat. Doch stimmt das wirklich?
Freitag: »Männerabend: "Kommt ein Mann zum Arzt - aber zu selten«
ORF 1. Jetzt ist Schluss mit verschobener Vorsorge und abgesagten Terminen, denn in der Kabarettsendung wird die lustigste Ärztesprechstunde Österreichs eröffnet. Der Kabarettist und gelernte Arzt Omar Sarsam leitet die Untersuchung. Willkommen im witzigsten Wartezimmer des Landes. Chefärztlich empfohlen für Hypochonder, Gesundheitsapostel und Medizyniker. Für Frauen sowieso. Alle Kassen und Privat.
Samstag: »Der Kommissar und der See: In besseren Kreisen«
ORF 2. Am Bodenseeufer wird eine junge Frau tot aufgefunden. Als kurz darauf ihr Vorgesetzter Eschenbach gefesselt im See entdeckt wird, ermittelt Kommissarin Annika Wagner mit ihrem Team an der Galgeninsel, einem historischen Richtplatz. Robert Anders, ein alter Schulfreund des Opfers, stößt bei seinen Nachforschungen an einem Elite-Internat auf ein düsteres Geheimnis aus Eschenbachs Vergangenheit.
Sonntag: »The Apprentice - The Trump Story«
ORF 1. New York, in den 1970er-Jahren: Donald Trump steht am Beginn seiner Karriere. Wie sein Vater will er in der Immobilienbranche erfolgreich sein. Als er den Rechtsanwalt Roy Cohn kennenlernt, hat er seinen Mentor gefunden. Nachdem dieser das Familienunternehmen vor einer existenzbedrohenden Klage retten konnte, setzt Trump ihn für den Aufstieg seines Imperiums ein. Geschickt nützt Cohn jedes Schlupfloch, um Profit zu machen.
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Montag, 2.11.
Benko - Size Does Matter - 20.15 Uhr, ORF 1
Die Millionenshow - 20.15 Uhr, ORF 2
Lege kommt auf den Geschmack - 20.15 Uhr, VOX
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Dienstag, 3.11.
Soko Linz - 20.15 Uhr, ORF 1
Letzte Ausfahrt Midterms - Demokratie in Gefahr? - 20.15 Uhr, ZDF
Doc Caros Körperkenner - 20.15 Uhr, VOX
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Mittwoch, 4.11.
TV Total - Das Quiz - 20.15 Uhr, PRO 7
Die Bergretter - 20.15 Uhr, ORF 2
Inside dm & Rossmann - 20.15 Uhr, RTL
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Donnerstag, 5.11.
Rosenheim Cops - 20.15 Uhr, ORF 2
True Stories - 20.15 Uhr, ORF 1
Das 1% Quiz - 20.15 Uhr, Sat 1
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Freitag, 6.11.
Männerabend - 20.15 Uhr, ORF 1
Der Alte - 20.15 Uhr, ORF 2
Daniela Katzenberger - 20.15 Uhr, VOX
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Samstag, 7.11.
Der Kommissar und der See - 20.15 Uhr, ORF 2
Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell - 20.15 Uhr, ORF 1
Baywatch - 20.15 Uhr, PRO 7
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Sonntag, 8.11.
The Apprentice - The Trump Story - 20.15 Uhr, ORF 1
Tatort - 20.15 Uhr, ORF 2
Die Millionenidee - 20.15 Uhr, Sat 1
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