Die TV-Highlights der Woche

Spannende Serienstarts, packende Blockbuster und große Unterhaltung

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Ihr kompakter Überblick für die Fernsehwoche: Alle Highlights und Empfehlungen direkt auf einen Blick.

Überblick. Ob fesselnde Krimimomente, großartige Spielfilme oder beste Unterhaltung für den gemütlichen Abend auf der Couch – die kommende Fernsehwoche hält wieder einige visuelle Leckerbissen bereit. Wir haben das unübersichtliche Programm für Sie durchforstet und die absoluten Höhepunkte übersichtlich zusammengetragen, damit Sie zur richtigen Zeit garantiert den passenden Sender einschalten.

Montag: Dokumentation: »Benko - Size Does Matter«

ORF 1. Die fiktionale Tragikomödie beleuchtet den Aufstieg und Fall des Immobilienunternehmers René Benko. Der Film zeigt ihn als verletzlichen, charmanten Menschen, der von seiner inneren Stimme getrieben wird. Während Benko immer maßloser agiert, blicken zwei Journalisten hinter die Fassade. Sie setzen Stück für Stück das Bild eines Immobilienimperiums zusammen, das immer größer wurde und schließlich zusammenbrach.

Drehstart für ORF/ARD/SRF-Dokudrama „Benko – Size does matter“ (AT) mit u. a. Thomas Stipsits, Patricia Aulitzky und Heino Ferch - Über Aufstieg und Fall des österreichischen Immobilienmoguls René Benko - „Benko – Size does matter“ (AT) erzählt die Geschichte vom märchenhaften Aufstieg und jähen Absturz eines Mannes, der über Nacht zum Liebling der Finanzwelt wurde. Es ist eine Geschichte von Verführern und Verführten, eine Geschichte über Gier, Glanz und Glamour, eine Geschichte über Macht und Macher. Ein junger Mann, der aus bürgerlichen Verhältnissen stammt, der den Willen und die Fähigkeit zum großen Geschäft besitzt und vom lokalen Dachbodenausbauer zum Architekten eines milliardenschweren Immobilienimperiums aufsteigt – bis irgendwann alles zusammenbricht wie ein Kartenhaus. Das Dokudrama zeigt das Leben des René Benko als Groteske über Macht, Größenwahn und Skrupellosigkeit in der Finanzwelt. Über allem steht die Frage: Wie konnte es so weit kommen? „Benko – Size does matter“ (AT) entsteht im Auftrag von NDR, SWR, RBB, ORF und SRF bei UFA Fiction und ist voraussichtlich im Herbst 2026 im ORF zu sehen. - Im Bild (v.li.): Heino Ferch, Thomas Stipsits, Patricia Aulitzky, Regisseur Raymond Ley, Bettina Weiguny. Foto: ORF/UFA Fiction/NDR/Aki Pfeiffer. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Dienstag: »SOKO Linz: Ich sehe, was du nichts siehst«

ORF 1. Eines Morgens wird in einem Maisfeld im Linzer Umland die Leiche eines ortsbekannten Ufologen gefunden. Das Rätselhafte daran: Es führen absolut keine Spuren zum Toten. Es wirkt, als wäre der Mann direkt vom Himmel gefallen. Die SOKO Linz steht vor einem Rätsel. Wie kam er in das Feld? Jede neue Spur führt Joe und Biggi in unbekannte Sphären, denn alles beginnt bei einer Alien-Entführung.

Soko Linz - Ich sehe was, was du nicht siehst - Eines Morgens wird in einem Maisfeld im Linzer Umland die Leiche eines ortsbekannten Ufologen gefunden. Auffallend ist, dass keine Spuren zum Toten führen. Es scheint, als wäre er vom Himmel gefallen. Die SOKO Linz steht vor einem Rätsel. Wie ist er in das Feld gekommen? Und warum? Jede neue Spur führt Joe und Biggi in unbekannte Spähren – denn die Ermittlungen nehmen ihren Anfang bei einer angeblichen Entführung durch AußerirdischeÖ - Im Bild (v.li.): Katharina Stemberger (Joe Haizinger), Angelika Niedetzky (Biggi Obergschwendter), Alexander Pschill (Dr. Richie Vitek). Foto: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Mittwoch: Premiere: »TV Total - Das Quiz«

PRO 7. Sebastian Pufpaff wird zum Quizmaster. Der Nippel zum Buzzer. Die schrägsten TV-Momente zu Quizfragen. Und eine Person aus dem Studiopublikum zum Gewinner. Drei prominente Fernsehnerds stellen in klassischen Nippelfragen, Musikspielen oder Gedächtnistests ihr Wissen aus der "TV total"-Welt unter Beweis _ natürlich mit der typischen Prise "TV total"-Humor. Wer punktet mit Köpfchen, Reaktionsvermögen und genau der richtigen Portion TV-Halbwissen?

Sebastian Pufpaff © Willi Weber

Donnerstag: »Rosenheim Cops: Der Makler vom See«

ORF 2. Kommissar Hansen findet, im Garten eines Seegrundstücks, die Leiche des Maklers Markus Krone. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Nachbargarten der eigentliche Tatort ist. Berthold Strehler, ein Konkurrent des Toten, will die Inhaberin des Gartens beobachtet haben, wie sie die Leiche, mit einer Schubkarre, auf das angrenzende Grundstück befördert hat. Doch stimmt das wirklich?

Der Makler Berthold Strehler (Thorsten Krohn, l.) erzählt Kommissar Hansen (Igor Jefti?, r.) von seinem Verdacht, dass sich eine Leiche im Garten eines Seegrundstücks befinden könnte. © ZDF und Linda Gschwentner

Freitag: »Männerabend: "Kommt ein Mann zum Arzt - aber zu selten«

ORF 1. Jetzt ist Schluss mit verschobener Vorsorge und abgesagten Terminen, denn in der Kabarettsendung wird die lustigste Ärztesprechstunde Österreichs eröffnet. Der Kabarettist und gelernte Arzt Omar Sarsam leitet die Untersuchung. Willkommen im witzigsten Wartezimmer des Landes. Chefärztlich empfohlen für Hypochonder, Gesundheitsapostel und Medizyniker. Für Frauen sowieso. Alle Kassen und Privat.

Männerabend Männerabend - Kommt ein Mann zum Arzt - aber zu selten. Jetzt ist Schluss mit verschobener Vorsorge und abgesagten Arztterminen, denn wir eröffnen die lustigste Ordination Österreichs. Und das nur für einen einzigen Abend: den Männerabend. Kabarettist und Mediziner Omar Sarsam leitet die Untersuchung und ruft seine liebsten Kollegen auf: Andreas Vitásek, Christoph Fritz, Gernot Kulis, Blonder Engel und Gerald Fleischhacker. Außerdem per Ferndiagnose zugespielt: Michael Niavarani, Manuel Rubey, Simon Schwarz sowie Berni Wagner. Und da hinter fast jedem männlichen Arzttermin eine Frau steht, die ihn vereinbart hat, gibt Magda Leeb die weibliche Stimme der Vernunft. Ganz ohne erhobenen urologischen Zeigefinger geht es praxisnah und krankenhausreif um die wichtigen Fragen zur körperlichen und mentalen Männergesundheit. Kann einem ein Nierenstein vom Herzen fallen? Muss man ab einem gewissen Alter wirklich Abstriche machen? Und gibt es bei akutem Männerschnupfen überhaupt Überlebenschancen? Willkommen im witzigsten Wartezimmer des Landes. Chefärztlich empfohlen für Hypochonder, Gesundheitsapostel und Medizyniker. Für Frauen sowieso. Alle Kassen und Privat. Nüchternes Erscheinen optional, Einweghandschuhe bitte selbst mitbringen. - Im Bild: Omar Sarsam. Foto: ORF/Mutterschifffilm/Omar Sarsam. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Samstag: »Der Kommissar und der See: In besseren Kreisen«

ORF 2. Am Bodenseeufer wird eine junge Frau tot aufgefunden. Als kurz darauf ihr Vorgesetzter Eschenbach gefesselt im See entdeckt wird, ermittelt Kommissarin Annika Wagner mit ihrem Team an der Galgeninsel, einem historischen Richtplatz. Robert Anders, ein alter Schulfreund des Opfers, stößt bei seinen Nachforschungen an einem Elite-Internat auf ein düsteres Geheimnis aus Eschenbachs Vergangenheit.

Annika Wagner (Nurit Hirschfeld), Robert Anders (Walter Sittler) und Martin Keller (Dominik Maringer) © ZDF und Manju Sawhney

Sonntag: »The Apprentice - The Trump Story«

ORF 1. New York, in den 1970er-Jahren: Donald Trump steht am Beginn seiner Karriere. Wie sein Vater will er in der Immobilienbranche erfolgreich sein. Als er den Rechtsanwalt Roy Cohn kennenlernt, hat er seinen Mentor gefunden. Nachdem dieser das Familienunternehmen vor einer existenzbedrohenden Klage retten konnte, setzt Trump ihn für den Aufstieg seines Imperiums ein. Geschickt nützt Cohn jedes Schlupfloch, um Profit zu machen.

Donald Trump (Sebastian Stan) ist mittlerweile ein erfolgreicher Geschäftsmann und mit dem Model Ivana (Maria Bakalova) verheiratet. © ZDF und Pief Weyman