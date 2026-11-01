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Kulinarik: »Mälzer und Vogel liefern ab!«

Zwei Männer stehen lächelnd vor dem Restaurant "VISCYLE Kitchen & Bar" mit Backsteinfassade.
© Mälzer und Vogel liefern ab!
Challenge: Wer sichert sich den verdienten Tagessieg?
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Genuss. Die Spitzenköche Tim Mälzer und Philipp Vogel eröffnen für einen Tag einen exklusiven Pop-up-Lieferdienst in Lüneburg. Dabei stellen sie sich einer kniffligen Herausforderung: Sie müssen rätselhafte Hinweise richtig entschlüsseln, um die Wünsche ihrer Besteller punktgenau zu treffen. Mit handwerklichem Geschick und viel Kreativität zaubern sie unter hohem Zeitdruck außergewöhnliche Gerichte, die auch die spontane Laufkundschaft überzeugen sollen.

Doch perfekter Geschmack allein reicht nicht. Das unbestechliche Urteil der Gäste entscheidet am Ende darüber, welcher der beiden Spitzenköche die Nase vorn hat und sich den Tagessieg sichert.

VOX
20.15 UHR

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Philipp Vogel (l.), Tim Mälzer +++ Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. +++ © Mälzer und Vogel liefern ab!

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