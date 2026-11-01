TOP-FILME am Sonntag

Die Highlights im Überblick.

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Arzt-Serie: »Dr. Nice: Schiffbrüchig« mit Patrick Kalupa

Romanze. Der junge Musiker Marvin kollabiert mit einem extrem hohen Alkoholwert. Während seine Familie von einem Alkoholproblem ausgeht, zweifelt Dr. Moritz Neiss an der Diagnose. Er stößt auf eine lebensbedrohliche Stoffwechselerkrankung, die dringend eine Nierentransplantation erfordert. Gleichzeitig steht "Nice" vor einer schwierigen Wahl: Ein neues medizinisches Programm könnte seine Hand heilen.

ZDF

20.15 UHR

Kaum hat Dr. Nice (Patrick Kalupa, r.) wieder im Ostseeschlösschen Quartier bezogen, gerät er in einen ungewöhnlichen Fall: Der junge Musiker Marvin (Julian Jesse, liegend) wird nach einem Unfall mit auffallend hohem Alkoholwert ins Krankenhaus gebracht. Mutter Miriam Nicolai (Franziska Junge, Mitte) und Stiefvater Thomas Asmussen (Daniel Sellier, l.) sind davon überzeugt, dass er ein Alkoholproblem hat. © ZDF und Gordon Muehle

Sci-Fi-Film: "Das fünfte Element" mit Milla Jovovich und Bruce Willis

. © Hersteller

Action. Die Apokalypse naht und die Mondoshawan sind die Einzigen, die die Elemente gegen das Böse besitzen. Doch Jean-Baptiste Emanuel Zorg schaltet die Mondoshawan aus. Dem Militär gelingt es, das fünfte Element zu retten und mithilfe einiger Zellen in ihre menschliche Gestalt zu verwandeln: in Leeloo. Sie landet in dem Taxi des ehemaligen Offiziers Korben Dallas, der sie zu Priester Cornelius bringt. Gemeinsam liegt es nun an ihnen, die Zukunft der Menschheit zu retten.

Kabel 1

20.15 UHR

Drama: »Die Wand (Director's Cut)« mit Gedeck, Hackl & Beimpold

. © Hersteller

Fantasy. Als eine unsichtbare Wand sie von der Außenwelt abschneidet, ist eine Frau im Wald auf sich allein gestellt. Gemeinsam mit ihrem Hund, einer Kuh und einer Katze kämpft sie ums Überleben. In ihrem Tagebuch hält sie ihre Erlebnisse fest, während die Einsamkeit zunehmend an ihrer Psyche zehrt. Die Ursache der rätselhaften Barriere bleibt unklar. Als plötzlich ein Eindringling auftaucht, gerät ihre fragile Welt ins Wanken.