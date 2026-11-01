AK-Wellness-Check: So unterschiedlich sind die Hotelpreise

Für ein Wochenende zu zweit werden zwischen 498 und 1.100 Euro verlangt. Selbst bei gleicher Hotelbewertung beträgt der Unterschied mehr als 600 Euro.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

OÖ. Wer ein Wellnesswochenende in Oberösterreich verbringen möchte, sollte die Angebote der Hotels genau vergleichen. Eine aktuelle Erhebung der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK) zeigt, dass die Preise selbst bei gleich bewerteten Betrieben erheblich auseinanderliegen. Für zwei Personen kostet ein Wochenende zwischen 498 und 1.100 Euro. Damit beträgt der Preisunterschied mehr als 600 Euro.

Für die Untersuchung wurden die Kosten eines Wochenendaufenthalts im November erhoben. Verglichen wurde jeweils das günstigste Doppelzimmer für zwei Personen inklusive Verpflegung. Als Grundlage für die Hotelbewertungen diente der "Relax Guide Österreich 2027".

Gleiche Bewertung, aber 602 Euro Unterschied

Besonders deutlich werden die Preisunterschiede beim Vergleich zweier Hotels, die im Relax Guide jeweils zwölf Punkte erreichen. Während ein Wellnesswochenende in einem Hotel in St. Georgen im Attergau 1.100 Euro kostet, ist ein vergleichbarer Aufenthalt in Grein bereits um 498 Euro erhältlich. Gäste bezahlen damit für zwei gleich bewertete Betriebe unterschiedlich viel.

Laut Relax Guide erreichen durchschnittliche Wellnesshotels üblicherweise elf bis zwölf Punkte. Die Bewertung allein lässt daher keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die tatsächlichen Übernachtungskosten zu. Bei der Erhebung konnten allerdings nicht alle angefragten Betriebe berücksichtigt werden. Fünf Hotels hatten im untersuchten Zeitraum Betriebsurlaub, ein weiteres beantwortete die Anfrage der Arbeiterkammer nicht.

Verpflegung und Wellnessangebote beachten

Neben dem Zimmerpreis unterscheiden sich auch die enthaltenen Leistungen. In sämtlichen untersuchten Hotels ist die Nutzung des Wellnessbereichs im Aufenthaltspreis inkludiert. Bei den meisten Betrieben gehört außerdem Halbpension zum Angebot. Sechs Hotels bieten hingegen lediglich Frühstück an. Vier weitere Unterkünfte setzen ausschließlich auf All-inclusive-Verpflegung.

Wer die Preise vergleicht, sollte deshalb auch berücksichtigen, welche Mahlzeiten im jeweiligen Angebot enthalten sind. Ein günstigerer Zimmerpreis bedeutet nicht automatisch, dass der gesamte Aufenthalt weniger kostet.

Große Unterschiede bei Stornobedingungen

Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Stornierungsbedingungen. Auch hier stellte die Arbeiterkammer deutliche Unterschiede zwischen den untersuchten Hotels fest. Während manche Betriebe eine kostenlose Stornierung noch bis zwei Tage vor der geplanten Anreise ermöglichen, endet diese Möglichkeit bei anderen bereits 90 Tage vor dem Aufenthalt.

Gerade bei einer frühzeitigen Buchung können diese Unterschiede entscheidend sein, wenn sich Reisepläne kurzfristig ändern. Die Untersuchung zeigt damit, dass sich ein genauer Vergleich der Wellnessangebote lohnt. Neben dem Preis sollten Urlauber insbesondere auf die enthaltene Verpflegung, die Nutzungsmöglichkeiten des Wellnessbereichs und die geltenden Stornofristen achten.