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Sauerstoff ging aus

Mann aus 15 Meter tiefem Schacht gerettet

Mehrere Feuerwehrleute retten einen Mann aus einem tiefen Schacht zwischen zwei Häusern.
© FF Ried im Innkreis/KK
In rund 15 Metern Tiefe fehlte dem Mann offenbar Sauerstoff. Zwei Höhenrettungsgruppen konnten den stark geschwächten Mann befreien.
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Schärding. Ein gefährlicher Zwischenfall bei Brunnenarbeiten hat am Wochenende in Kopfing einen größeren Rettungseinsatz ausgelöst. Ein Mann war beim Vertiefen eines Brunnens in rund 15 Metern Tiefe in eine lebensbedrohliche Situation geraten. Offenbar fehlte ihm im Schacht der notwendige Sauerstoff. Der Mann war bereits so stark geschwächt, dass er den Brunnen nicht mehr aus eigener Kraft verlassen konnte. Ein Helfer bemerkte die gefährliche Situation und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

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Zwei Höhenrettungsgruppen im Einsatz

Unter anderem wurde die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Ried im Innkreis alarmiert. Gemeinsam mit dem Höhenrettungsstützpunkt St. Aegidi und den örtlichen Feuerwehrkräften rückten die Spezialisten zur Unfallstelle aus. Die Rettung gestaltete sich aufgrund der beträchtlichen Tiefe des Brunnenschachts besonders anspruchsvoll. Die Einsatzkräfte mussten den geschwächten Mann aus rund 15 Metern Tiefe sicher an die Oberfläche bringen.

Feuerwehrleute retten einen Mann aus einem tiefen Schacht zwischen zwei Häusern.
Nach der Rettung wurde der Mann ins Krankenhaus transportiert. © FF Ried im Innkreis/KK

Mann ins Krankenhaus gebracht

Nach der erfolgreichen Rettung wurde der Mann an das Rote Kreuz übergeben. Die Rettungskräfte übernahmen die medizinische Erstversorgung und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Wie schwer der Mann durch den vermuteten Sauerstoffmangel beeinträchtigt wurde, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Durch das rasche Eingreifen des Helfers und die Zusammenarbeit der Höhenrettungsgruppen konnte der Mann schließlich gerettet werden.

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