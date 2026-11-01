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Ideen einbringen

Stadt Linz lädt zum Stadtteilgespräch

Bürgermeister spricht mit Bürgern an einem Stehtisch bei einer Willkommensveranstaltung.
© Stadt Linz/KK
Bürger können ihre Anliegen direkt mit Bürgermeister Dietmar Prammer besprechen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.
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Linz. Die Stadt Linz setzt ihre Stadtteilgespräche fort und lädt am Dienstag zur nächsten Veranstaltung der Reihe "Dein Viertel. Deine Meinung." ins Alte Rathaus ein. Bürger haben dabei die Gelegenheit, ihre Anliegen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge direkt mit Bürgermeister Dietmar Prammer und Mitarbeitern der Stadtverwaltung zu besprechen. Einlass ist ab 17 Uhr.

Die Veranstaltung ist Teil eines umfassenden Beteiligungsprozesses, mit dem die Stadt die Bevölkerung stärker in die Weiterentwicklung ihres unmittelbaren Lebensumfeldes einbinden möchte.

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Bürger können Ideen und Anliegen einbringen

Die Stadtteilgespräche knüpfen an die Bürgerbefragung 2026 an. Im Mittelpunkt stehen Themen, die den Alltag der Linzer unmittelbar betreffen. Die Teilnehmer können Fragen stellen, persönliche Erfahrungen schildern und konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Lebensqualität in ihrem Stadtteil einbringen.

Besonders wichtig ist der Stadt dabei der direkte Austausch zwischen Bevölkerung, Politik und Verwaltung. Finden einzelne Ideen breite Zustimmung, werden diese von den zuständigen Stellen geprüft und gegebenenfalls weiterverfolgt. Damit sollen die Anliegen der Bevölkerung nicht nur gesammelt, sondern auch in mögliche zukünftige Maßnahmen einbezogen werden.

Kostenlose Teilnahme und Kinderbetreuung

Für die Teilnahme am Stadtteilgespräch ist keine Anmeldung erforderlich. Der Eintritt ist kostenlos. Damit auch Eltern die Möglichkeit haben, sich an den Gesprächen zu beteiligen, wird vor Ort eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten.

Zusätzlich steht ein Serviceangebot rund um die ID Austria zur Verfügung. Mitarbeiter der Stadt unterstützen Interessierte bei der kostenlosen Registrierung und beantworten Fragen zur Nutzung der digitalen Identität.

Letzter Termin am 9. November

Mit dem Stadtteilgespräch im Alten Rathaus nähert sich die Veranstaltungsreihe für das Jahr 2026 ihrem Abschluss. Der letzte Termin findet am Montag, 9. November, im Volkshaus Keferfeld-Oed statt. Auch dort haben Bürger die Möglichkeit, ihre Anliegen und Vorschläge direkt an die Stadtverwaltung heranzutragen.

Mit der Gesprächsreihe möchte die Stadt Linz den Austausch mit der Bevölkerung fortsetzen und die Bürgerbeteiligung über die Befragung hinaus stärken.

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