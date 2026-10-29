Kinderkulturwoche Linz war wieder ein voller Erfolg

Rund 19.500 junge Besucherinnen und Besucher nutzten das vielfältige Angebot von 35 Kulturpartnern. Insgesamt standen rund 230 Veranstaltungen auf dem Programm.

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Linz. Zwölf Tage lang stand Linz ganz im Zeichen von Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche. Von 14. bis 25. Oktober bot die 14. Kinderkulturwoche ein abwechslungsreiches Programm mit Theateraufführungen, Konzerten, Ausstellungen, Lesungen, Workshops und interaktiven Angeboten. Insgesamt verzeichneten die 35 teilnehmenden Kulturinstitutionen mehr als 19.500 junge Besucherinnen und Besucher.

Die Veranstaltungen reichten von kleinen, persönlichen Darbietungen bis hin zu großen Gemeinschaftserlebnissen mit mehreren hundert Gästen. Viele Angebote waren kostenlos oder zu ermäßigten Eintrittspreisen zugänglich. Damit sollte möglichst vielen Kindern und Jugendlichen die Teilnahme ermöglicht werden.

Gelungener Auftakt im Kuddelmuddel

Bereits die Eröffnung am 14. Oktober sorgte für Begeisterung. Im ausgebuchten Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel beeindruckte Gabor Vosteen, bekannt als "The Fluteman", mit einem außergewöhnlichen Flötenkonzert. Der Musiker verband virtuoses Können mit viel Humor und spielte teilweise sogar auf fünf Flöten gleichzeitig. Anschließend feierten die Gäste bei einer Eröffnungsparty mit Popcorn, Disco und Fotobox den Beginn der Kinderkulturwoche.

Auch die weiteren Veranstaltungen boten zahlreiche Möglichkeiten, Kunst und Kultur auf unterschiedliche Weise zu erleben. Die jungen Besucher konnten nicht nur Aufführungen verfolgen, sondern bei verschiedenen Angeboten auch selbst aktiv werden, Neues ausprobieren und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Kulturelle Bildung als wichtiger Schwerpunkt

Für Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer bestätigt die hohe Besucherzahl den Erfolg der Veranstaltung. Sie unterstreicht die Bedeutung kultureller Bildung und die Aufgabe der Stadt, Kinder möglichst früh für Kunst und Kultur zu begeistern.

Neben der Förderung junger Talente steht auch das Ziel im Mittelpunkt, Familien ein hochwertiges und abwechslungsreiches Kulturangebot zur Verfügung zu stellen. Die Arbeit der Linzer Kulturinstitutionen soll dabei nicht auf die zwölf Veranstaltungstage beschränkt bleiben, sondern das gesamte Jahr über wirken.

Ein wesentliches Anliegen der Kinderkulturwoche ist der inklusive Zugang zu kulturellen Angeboten. Unabhängig von ihren persönlichen Voraussetzungen sollen Kinder und Jugendliche die Möglichkeit erhalten, Kunst kennenzulernen und kulturelle Erfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig dient die Veranstaltung als gemeinsame Plattform der Linzer Kulturinstitutionen. Sie macht auf das umfangreiche Jahresprogramm für junge Zielgruppen aufmerksam. Eine eigene Website sowie ein Programmfolder erleichterten auch heuer die Orientierung im vielfältigen Angebot.

Fortsetzung im Oktober 2027

Seit ihrer Premiere im Jahr 2013 hat sich die Kinderkulturwoche zu einem festen Bestandteil des Linzer Veranstaltungskalenders entwickelt. Sie verbindet kulturelle Bildung mit Unterhaltung und ermöglicht jungen Menschen, Kunst auf spielerische und kreative Weise zu entdecken.

Nach der erfolgreichen 14. Ausgabe steht bereits der Termin für das kommende Jahr fest: Die 15. Kinderkulturwoche Linz findet von 13. bis 24. Oktober 2027 statt.