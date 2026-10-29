Skigebiet Kasberg: Zukunft ist wohl gesichert

Die geplante Übernahme des Skigebiets steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Weitere Grundeigentümer haben ihre Zustimmung erteilt, die letzten Formalitäten sollen noch diese Woche erledigt werden. Der Saisonstart ist für den 5. Dezember geplant.

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Gmunden. Die Zukunft des Skigebiets Kasberg in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) scheint vorerst gesichert. Nachdem die geplante Übernahme durch die Oberösterreichische Seilbahnholding zuletzt wegen fehlender Pachtverträge gefährdet war, zeichnet sich nun eine Einigung ab. Laut einem Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten" haben weitere Grundeigentümer ihre Zustimmung erteilt. Der Skibetrieb soll am 5. Dezember starten.

Noch in der vergangenen Woche war unklar, ob die notwendigen Voraussetzungen für den Einstieg des Landes Oberösterreich rechtzeitig erfüllt werden können. Voraussetzung dafür ist, dass sämtliche betroffenen Grundeigentümer neue Pachtverträge abschließen.

Letzte Zustimmungen offenbar eingeholt

Wenige Tage vor Ablauf der Frist am 31. Oktober fehlten noch mehrere Unterschriften – ÖSTERREICH hat berichtet. Damit stand die geplante Übernahme des Skigebiets zwischenzeitlich auf der Kippe. Laut Medienberichten sollen mittlerweile zwei Grundeigentümer bereits am Dienstag ihre Zustimmung erteilt haben. Eine weitere betroffene Person habe dem Land Oberösterreich zugesichert, dass die noch notwendigen Schritte im Laufe dieser Woche abgeschlossen werden.

Damit dürfte eine wesentliche Hürde für die geplante Übernahme beseitigt sein. Die endgültige Umsetzung hängt allerdings weiterhin davon ab, dass sämtliche erforderlichen Verträge tatsächlich unterzeichnet werden.

Bis zu 17 Millionen Euro für den Kasberg

Das Land Oberösterreich hält an seinen Plänen für das Skigebiet fest. Bereits zuvor wurden 850.000 Euro für den Kasberg freigegeben. Insgesamt sollen in den kommenden Jahren bis zu 17 Millionen Euro in den Wintersportstandort investiert werden. Mit dem Einstieg der Oberösterreichischen Seilbahnholding soll der Fortbestand des Skigebiets langfristig abgesichert werden.

Die designierte Wirtschaftslandesrätin Christiane Frauscher (ÖVP) hatte sich bereits vor der jüngsten Entwicklung zuversichtlich gezeigt, dass die notwendigen Vereinbarungen noch rechtzeitig zustande kommen.

Am 5. Dezember ist der Saisonstart am Kasberg geplant. © Team Fotokerschi

Saisonstart für 5. Dezember vorgesehen

Mit den nun offenbar erzielten Einigungen rückt auch der geplante Beginn der Wintersaison 2026/2027 näher. Nach aktuellem Plan soll der Skibetrieb am 5. Dezember aufgenommen werden. Für die Region Almtal wäre eine erfolgreiche Übernahme ein wichtiger Schritt zur Sicherung des Wintersportangebots. Nach den Unsicherheiten der vergangenen Wochen deutet nun vieles darauf hin, dass die notwendigen vertraglichen Voraussetzungen rechtzeitig geschaffen werden können.

Eine endgültige Bestätigung über den Abschluss sämtlicher Pachtverträge steht laut den vorliegenden Informationen allerdings noch aus.