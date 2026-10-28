oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Testphase

VR-Brille im Hospiz: Ein letztes Mal ans Meer reisen

VR-Brille
© Rotes Kreuz
Letze Wünsche haben oft mit Lieblingsmenschen und Lieblingsplätzen zu tun.
OE24 auf Google bevorzugen

Noch einmal nach Kroatien reisen, wo er viele Jahre seinen Urlaub verbracht hatte: Für einen Gast im Tageshospiz Vöcklabruck wurde dieser Wunsch mithilfe einer VR-Brille auf besondere Weise Wirklichkeit. Gemeinsam mit Projektpartnern ermöglicht das OÖ. Rote Kreuz schwerkranken Menschen virtuelle Ausflüge an vertraute und neue Orte. Bis Ende des Jahres testen freiwillige Hospizmitarbeitende die Technologie in den St. Barbara Hospizen in Linz, Ried und Vöcklabruck.

Auch interessant

Freiwillige Helfer zwischen Ambulanz und Notaufnahme

Knast für Lugner-Ferrari-Dieb, Vater kommt frei

So kam es zur Zug-Katastrophe von Spanien

Erinnerungen teilen

Den Lieblingsort am Gmundner Stadtplatz besuchen oder das Rauschen der Meereswellen genießen: Was für viele selbstverständlich ist, bleibt schwerkranken Menschen oft verwehrt. Mit den VR-Brillen können Hospizgäste virtuell an Orte reisen, die sie aus eigener Kraft nicht mehr erreichen können. Ähnlich wie beim gemeinsamen Durchblättern eines Fotoalbums sollen die Bilder Erinnerungen wachrufen und zum Erzählen einladen. "Am Ende des Lebens sind es oft die kleinen Momente, die besonders wertvoll sind. Mit den VR-Brillen möchten wir Menschen ermöglichen, vertraute Orte noch einmal zu erleben, Erinnerungen zu teilen und gemeinsam mit ihren Angehörigen besondere Augenblicke zu verbringen", sagt OÖ. Rotkreuz-Präsident Gottfried Hirz.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Fleischköder mit Nadeln ausgelegt

Hans Pum will eine Skihalle in Oberösterreich

Ars Electronica Festival erstrahlt in blau

19-jähriger Salzburger mit 224 km/h auf der A1: Auto beschlagnahmt

AK OÖ-Test: Halloween-Schminke mit Inhaltsstoffen zum Fürchten

59-Jähriger mit Hoflader abgestürzt: In der Scheune gestorben

KPÖ stellt sich für Gemeinderatswahlen 2027 neu auf

Raser (19) brettert mit 224 km/h über A1: BMW beschlagnahmt

Zu wenig Wasser in Attersee und Ager: Lenzing AG-Produktion in Gefahr

VR-Brille im Hospiz: Ein letztes Mal ans Meer reisen