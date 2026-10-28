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Hans Pum will eine Skihalle in Oberösterreich

Symbolfoto Skihalle
© Getty Images
Alpines Feeling ohne Alpen: Der Ski-Dome könnte beim Linzer Flughafen errichtet werden. Großhändler Schachermayer hat sich bisher in Linz schon als Sportstätten-Ermöglicher hervorgetan.
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Der ehemaliger ÖSV-Sportdirektor Hand Pum sprach sich am Dienstag in "Oberösterreich Heute" klar für eine Skihalle in Österreich aus. "Vor allem die Kinder könnten so einfach das Schifahren lernen. Als Erwachsener werden sie dann sicher auch in die großen Skigebieten fahren", so Pum, der darauf verweist, dass Österreich in diesem Bereich bereits viel zu spät über dieses Thema diskutiert wird.

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Laut Klaus Kupfmüller, Präsident des Landesskiverbands Oberösterreich, könne der Energieverbrauch minimiert werden. „Es gibt Skihallen, die bereits CO2-neutral betrieben werden. Man kann sich das so vorstellen, auf dem Dach der Skihalle sind die Photovoltaikanlagen, die den Strom produzieren, den man braucht, um die Halle zu kühlen und den Schnee herzustellen. Das ist heutzutage mit der modernen Technologie möglich", so Kupfmüller.

Es kursieren auch bereits konkrete Standort-Vorschläge: "Da es nicht unbedingt einen Hügel als Untergrund braucht, wäre eine Nutzung der Gewerbeflächen beim Flughafen Linz, die in der Vergangenheit immer wieder zur Disposition bezüglich Betriebsansiedlungen genannt wurden, möglich. Dort wäre Platz – inklusive attraktiver Westbahn-, Flughafen- und Straßenanbindung", bringt linza.at-Herausgeber Wilhelm Holzleitner Hörsching ins Spiel. 

Die Finanzierung soll über ein Private-Public-Partnership-Modell erfolgen. Großhändler Schachermayer hat sich in Linz als Sportstätten-Ermöglicher hervorgetan: Auf Velodrom, Pumptrack und Skatehalle könnte eine Skihalle folgen.

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