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Gratis-Lernhilfe

"Lernbuddys" als Helden für die Hausübung

Rudolf Preyer
von
Die Lernbuddys nehmen sich Zeit, um auf die individuellen Fragen der Kinder einzugehen.
© Hilfswerk
Gute Nachrichten für Kinder und Eltern: Das Hilfswerk Niederösterreich startet mit "Lern.Zeit" ein neues Angebot. Ehrenamtliche Lernbuddys helfen bei Hausübung und Schularbeit.
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Im Schülertreff Korneuburg sitzen 25 Volksschulkinder über ihren Heften. Mit dabei sind Ernestine Bousek und Eva Brunnhuber, die sich in kleinen Gruppen Zeit für jede Frage nehmen. Ob Mathe oder Deutsch, die Kinder lernen Schritt für Schritt.

Bisher ist meist nur eine Betreuungsperson für mehr als 20 Kinder da. Die Lernbuddys entlasten die Fachkräfte und bieten zusätzliche Ansprechpersonen. "Sie erklären das in einzelnen Schritten, dass man es auch gut versteht", freut sich die zehnjährige Alexandra aus der vierten Klasse.

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Freiwillige willkommen

20 Lernbuddys sind schon im Einsatz, weitere sind herzlich willkommen. Eine pädagogische Ausbildung braucht es nicht, nur Freude an der Arbeit mit Kindern. Das Hilfswerk bereitet alle auf ihre Aufgabe vor und begleitet sie. Infos und Anmeldung gibt es auf der Webseite des Hilfswerks.

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