Fahrplan-Hammer: Mehr Züge für Niederösterreich

Ab 13. Dezember 2026 fahren in Niederösterreich mehr Züge, später und moderner. Pendler, Nachtschwärmer und Reisende nach Tschechien und in die Slowakei profitieren. Es gibt aber auch Baustellen-Ärger.

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Vier zusätzliche Zugpaare fahren auf der Pottendorfer Linie, ein Plus für Ebreichsdorf, Pottendorf und Ebenfurth. Auf der REX6 gibt es morgens von 5 bis 9 Uhr einen Halbstundentakt nach Wien. Nachmittags fährt der Takt von 13:30 bis 19:30 Uhr in Gegenrichtung.

Auch in Wiener Neustadt wird das Angebot dichter. Der neue REX1 startet um 3:59 Uhr ab Wien Hbf und erreicht Wiener Neustadt um 4:49 Uhr, ideal für Frühdienste. In Wiener Neustadt Nord halten morgens mehr S3-Züge, es gibt drei Abfahrten pro Stunde nach Wien statt zwei.

Über die Grenze

Nordbahn: Zwei REX1-Verstärker starten neu in Břeclav (15:01 und 17:01 Uhr), zwei Züge aus Wien fahren bis Břeclav. Nachmittags gibt es fast durchgehend einen Halbstundentakt. Nordwestbahn: Neue Spätverbindung nach Znojmo mit Ankunft um 22:36 Uhr. Der Frühzug von Znojmo über Retz nach Wien fährt auch sonntags. Bratislava: Der REX8 bekommt ein zusätzliches Zugpaar, zwischen 5 und 24 Uhr fährt jede Stunde ein Zug. Silva Nortica: Die Direktzüge Wien–Prag gehen in die vierte Saison, ab Wien um 9 und 15 Uhr.

Länger ins Waldviertel

Wochenend-Nachtschwärmer freuen sich: Der REX41 um 23:28 Uhr ab Wien Franz-Josefs-Bahnhof fährt vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen bis Gmünd, Ankunft 1:42 Uhr. Der Zug um 22:28 Uhr endet in Sigmundsherberg mit Anschluss nach Horn.

Der Nacht-CJX5 hält am Wochenende neu in Neulengbach Stadt, und der R54 in St. Pölten startet früh um 4:51 statt 4:31 Uhr. Auf der Kamptalbahn entfällt der Halt Buchberg, die Fahrt nach Horn wird schneller.

Neue Züge, mehr Komfort

Mehr barrierefreie Fahrzeuge sind unterwegs, so fährt die REX51 zwischen Wien Westbahnhof und St. Pölten Hbf nur noch mit Niederflurzügen. Das gilt auch für S40 und REX4 auf der Franz-Josefs-Bahn. Auf Kamptalbahn und Erlauftalbahn kommen zusätzliche Desiro-Triebwagen zum Einsatz, ab 2027 fahren auch auf der Nordbahn Doppelstockzüge im Nahverkehr.

Baustellen-Ärger 2027

Wiener Neustadt Nord: Der Umbau der Nordeinfahrt bringt Einschränkungen, vor allem zu Stoßzeiten und am Wochenende. Die R-Züge der Aspangbahn fahren nur bis Sollenau. Pottendorfer Linie: Die S60 verkehrt nur zwischen Bruck an der Leitha und Ebreichsdorf, danach gibt es Schienenersatzverkehr nach Wiener Neustadt. Franz-Josefs-Bahn: Voraussichtlich vier Monate gesperrt zwischen Absdorf-Hippersdorf und Sigmundsherberg, im Frühjahr 2027.

Die neuen Fahrpläne gibt es schon jetzt in der VOR-App AnachB und auf AnachB.VOR.at. Maßnahmen im Regionalbusverkehr will die NÖVOG noch bekanntgeben.