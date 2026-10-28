ÖSV-Star tritt mit nur 25 Jahren zurück

Im Winter nahm sie noch bei den Olympischen Spielen teil.

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Die österreichische Skicrosserin Christina Födermayr beendet im Alter von nur 25 Jahren ihre Karriere. Ihren Rücktritt gab die Oberösterreicherin in den sozialen Medien bekannt. "Ich habe diesem Sport alles gegeben", schrieb sie zum Abschied.

Födermayrs Laufbahn war von sportlichen Höhepunkten, aber auch von zahlreichen Verletzungen geprägt. Trotz der Rückschläge blickt sie dankbar auf ihre Zeit im Skisport zurück. "Ich möchte nicht daran denken, was hätte sein können. Ich möchte daran denken, was war", erklärte sie. Ihre Abschiedsbotschaft schloss sie mit den Worten: "Was für ein Leben. Und Gott … es war schön. Danke, Skifahren!"

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Zweimal bei Olympia

Zu ihren größten Erfolgen zählen der Junioren-Weltmeistertitel mit dem österreichischen Team 2021 und die Bronzemedaille im Einzel bei der Junioren-WM ein Jahr später. Im Weltcup gelang ihr im Dezember 2023 in Arosa der Sprung auf das Podest: Sie belegte Rang zwei. Ausgerechnet bei diesem Rennen verletzte sie sich am hinteren Kreuzband und am Innenband des linken Knies.

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Auch bei Olympischen Winterspielen war Födermayr zweimal am Start. Sowohl 2022 in Peking als auch 2026 in Livigno erreichte sie den 22. Platz. Nun beginnt für die 25-Jährige ein neuer Lebensabschnitt.