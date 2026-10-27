"Endgegner"
Diese Eispiste bringt sogar Weltcupsieger ins Straucheln
Während die Riesentorlauffahrer bereits in Sölden in die neue Saison starten, sind die Slalom-Spezialisten noch in der Vorbereitung. Einige Stars trainierten zuletzt am Pitztaler Gletscher, mussten dort aber mit eisigen Verhältnissen kämpfen.
Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert.
Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .
Der bulgarische Weltcupsieger Albert Popow teilte ein Video auf Instagram mit den Worten: "Wenn du deinen Endgegner triffst".
Auch interessant
Der Pitztaler Gletscher zählt zu den beliebten Trainingsgebieten für Skisportler, weil dort bereits im Herbst häufig Schnee für die Vorbereitung auf die Wintersaison zur Verfügung steht. Allerdings können niedrige Temperaturen und wechselnde Bedingungen dazu führen, dass die Oberfläche stark verhärtet.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden