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"Endgegner"

Diese Eispiste bringt sogar Weltcupsieger ins Straucheln

Skipiste auf einem Gletscher mit Eisschicht, ein Ski ist vorne im Bild zu sehen.
© TikTok
Die Piste auf dem Pitztaler Gletscher ähnelt einem Eislaufplatz.
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Während die Riesentorlauffahrer bereits in Sölden in die neue Saison starten, sind die Slalom-Spezialisten noch in der Vorbereitung. Einige Stars trainierten zuletzt am Pitztaler Gletscher, mussten dort aber mit eisigen Verhältnissen kämpfen.

Der bulgarische Weltcupsieger Albert Popow teilte ein Video auf Instagram mit den Worten: "Wenn du deinen Endgegner triffst".

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Der Pitztaler Gletscher zählt zu den beliebten Trainingsgebieten für Skisportler, weil dort bereits im Herbst häufig Schnee für die Vorbereitung auf die Wintersaison zur Verfügung steht. Allerdings können niedrige Temperaturen und wechselnde Bedingungen dazu führen, dass die Oberfläche stark verhärtet.

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