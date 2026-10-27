oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Galata vs. Fener

Spieler-Prügel: Istanbul-Derby eskaliert

S
von
Galatasaray v Fenerbahce - Turkish Super Lig ISTANBUL, TURKIYE - OCTOBER 26: A scuffle breaks out between players of both teams following the Turkish Super Lig week 9 match between Galatasaray and Fenerbahce at RAMS Park in Istanbul, Turkiye on October 26, 2026. Serhat Cagdas / Anadolu Istanbul Turkey. Editorial use only. Please get in touch for any other usage. PUBLICATIONxNOTxINxTURxUSAxCANxUKxJPNxITAxFRAxAUSxESPxBELxKORxRSAxHKGxNZL Copyright: x2026xAnadoluxSerhatxCagdasx
© IMAGO/Anadolu Agency
Das türkische Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce Istanbul ist nach dem Schlusspfiff von heftigen Tumulten überschattet worden.
OE24 auf Google bevorzugen

Unmittelbar nach dem 2:1-Sieg von Galatasaray gingen Spieler beider Mannschaften auf dem Rasen aufeinander los. Polizei und Sicherheitskräfte mussten eingreifen, um die Auseinandersetzungen zu beenden. Auslöser der Rudelbildung war offenbar ein Streit zwischen Fenerbahces Kerem Aktürkoglu und Roland Sallai.

Auch interessant

Eispiste bringt Weltcupsieger ins Straucheln

Harry Kane trägt 1,3 Millionen teure Rolex

Kompany rief Kane aus dem Spital an

Immer mehr Spieler und Betreuer mischten sich ein. Besonders heftig gerieten Galatasarays Abdülkerim Bardakci und Fenerbahces Archie Brown aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung gingen beide zu Boden. Schiedsrichter Atilla Karaoglan zeigte ihnen anschließend die Rote Karte. Galatasaray festigte mit dem Erfolg die Tabellenführung und liegt sechs Punkte vor dem fünftplatzierten Erzrivalen.

Nach den Tumulten machten sich die Beteiligten gegenseitig Vorwürfe. "Wenn Sie sich das Video ansehen, werden Sie sehen, wer zuerst angegriffen hat", sagte Bardakci. Brown machte hingegen die Spieler von Galatasaray für die Eskalation verantwortlich. "Ihr Kapitän hat Matteo Guendouzi an den Haaren gezogen. Ich habe das gesehen und ihn verteidigt", sagte der Engländer.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Harry Kane trägt 1,3 Millionen teure Rolex

Mit Pfiffen: Kanes emotionale Rede beim Ballon d'Or

Desolater Klein-Lkw löste bei Polizisten Kopfschütteln aus

SKN St. Pölten glaubt an Lizenzerhalt

Mbappé verscherzt es sich mit China

Stadtmuseum Steyr lädt zur Bruckner-Führung

PetroChina plant Mrd.-Investitionen in Russland

52-Jähriger bei Motorrad-Crash getötet

Kompany rief Kane aus dem Spital an

Spieler-Prügel: Istanbul-Derby eskaliert