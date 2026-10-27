Kompany rief Kane aus dem Spital an

Ballon-d’Or-Sieger Harry Kane erzählt von einem Anruf seines Trainers.

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Der englische Fußball-Torjäger Harry Kane hat erstmals den prestigeträchtigen Ballon d'Or gewonnen. Der 33-Jährige erzielte vergangene Saison 61 Treffer für Bayern München und wurde mit dem deutschen Topclub Meister und Cupsieger. Dazu kamen zwölf Tore für Englands Nationalteam, davon sechs bei der WM, wo die "Three Lions" Dritter wurden.

Kane wurde am Montag ausgerechnet in seiner Heimatstadt ausgezeichnet. "Ich bin fast sprachlos. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich schwierig war in diesem Jahr, hier sind viele herausragende Spieler", sagte der Toptorjäger. Er sei unglaublich stolz auf die Leistung 2025/26. "Es war mit Abstand meine beste Saison", betonte Kane. Englands Teamkapitän waren schon im Vorfeld gute Chancen eingeräumt worden, er setzte sich bei der Journalistenwahl unter anderem gegen WM-Torschützenkönig Kylian Mbappe, den spanischen Weltmeister Lamine Yamal sowie seinen Münchner Teamkollegen Michael Olise durch. Zudem nahm er die Auszeichnung für den besten Stürmer mit nach Hause.

Video zum Thema Harry Kane gewinnt Krimi um Ballon d'Or © oe24

Kane hat nach dem Gewinn des Ballon d’Or eine persönliche Geste von Trainer Vincent Kompany enthüllt. Obwohl der Belgier nach einem medizinischen Zwischenfall im Krankenhaus behandelt wurde, meldete er sich telefonisch bei seinem Torjäger.

Im Gespräch mit DAZN berichtete Kane von dem Anruf am Morgen der Preisverleihung in London. "Was für ein Mann! Er hat mich heute Morgen angerufen. Ihm geht es offensichtlich wieder gut. Ich hoffe, dass ihm das jede Menge Energie gibt. Boss, vielen Dank!", sagte der Engländer.

Die Geste dürfte Kane viel bedeutet haben. Kompany konnte bei der Gala nicht persönlich dabei sein, obwohl er selbst als Trainer des Jahres nominiert war. Der Bayern-Coach war nach einem Zusammenbruch beim Training der Amateure am Freitag in eine Klinik gebracht worden.