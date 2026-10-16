Wegen Olise: Hamann schlagt Bayern-Alarm

"Kein Olise, keine Party": Hamann sieht brisantes Problem bei Bayern

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Der FC Bayern München muss sich nach dem enttäuschenden 3:3 gegen Viking Stavanger kritische Fragen gefallen lassen. Vor allem die Abhängigkeit von Michael Olise bereitet TV-Experte Dietmar Hamann Sorgen. Der ehemalige Bayern-Profi sieht die Offensive zu stark auf den französischen Ausnahmespieler zugeschnitten – und befürchtet, dass die Münchner bei einem längeren Ausfall vor großen Problemen stehen könnten.

Olise präsentierte sich in dieser Saison bislang in herausragender Form. In neun Spielen gelangen dem 24-Jährigen acht Tore und vier Vorlagen. Beim Auswärtsspiel in Stavanger wurde der Flügelspieler allerdings zum entscheidenden Faktor in negativer Hinsicht: Nach einem Ballwurf ins Gesicht seines Gegenspielers Zlatko Tripic sah er die Gelb-Rote Karte. Die Bayern mussten in Unterzahl weiterspielen und kassierten noch den Ausgleich zum 3:3.

© Getty Images

Für Hamann ist das Ergebnis ein Warnsignal. "Dass man nicht in der Lage ist, mit zehn Mann in 25 Minuten dieses Spiel in Stavanger nach Hause zu bringen, ist bedenklich", sagte der Sky-Experte gegenüber der "Bild".

Hamann warnt vor zu großer Abhängigkeit

Besonders deutlich fällt seine Einschätzung zur Rolle des Franzosen aus. "Kein Olise, keine Party! Mir wird die Abhängigkeit von Olise zu groß bei den Bayern. Wenn er nichts macht, macht es kein anderer!", kritisierte Hamann. Der 53-Jährige bezeichnete Olise als Ausnahmespieler und stellte zugleich die Frage, wie die Münchner einen längeren Ausfall ihres Leistungsträgers verkraften würden.

Zwar kann sich auch Harry Kane mit bislang acht Toren und vier Vorlagen auf eine starke Bilanz stützen. Dahinter sieht Hamann jedoch deutlichen Aufholbedarf. Luis Díaz und Lennart Karl seien derzeit nicht in Form, Jamal Musiala falle verletzt aus und Serge Gnabry habe nach seiner langen Verletzungspause noch nicht zu seiner früheren Stärke zurückgefunden. Auch Ismael Saibari wartet bislang auf den ganz großen Durchbruch.

Härtetest gegen Arsenal ohne Olise

Besonders ungünstig kommt der Zeitpunkt der Kritik, denn im Champions-League-Spitzenspiel gegen den FC Arsenal am kommenden Mittwoch müssen die Münchner auf den gesperrten Olise verzichten. Damit bietet sich ausgerechnet gegen einen hochkarätigen Gegner die Gelegenheit zu zeigen, ob die Offensive auch ohne ihren derzeit auffälligsten Flügelspieler funktioniert.

Für Trainer Vincent Kompany wird es darauf ankommen, die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Gelingt das nicht, könnte Hamanns Warnung schnell neue Brisanz gewinnen. Die Bayern verfügen zwar über zahlreiche offensive Optionen, doch gegen Stavanger wurde deutlich, dass individuelle Klasse allein nicht immer ausreicht, um ein Spiel sicher nach Hause zu bringen.