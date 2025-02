Fühlen Sie sich noch sicher in Österreich? Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Österreich ist eines der sichersten Länder der Welt. Das empfinde nicht nur ich so, das ist das gleichlautende Ergebnis von verschiedenen, auf Statistiken basierenden, unabhängigen Rankings &Vergleichen und damit Faktum. Das spiegelt sich auch im subjektiven Sicherheitsgefühl der in Österreich lebenden Menschen wider. Eine repräsentative Studie des Innenministeriums aus 2023 zeigt, dass 91 Prozent sich an ihrem eigenen Wohnort sicher fühlen. 84 Prozent fühlen sich in Österreich insgesamt sicher. Und immer noch 76 Prozent fühlen sich in der Nacht im Freien sicher.

Und trotzdem hören wir, insbesondere von Seiten rechter Politiker, dass sich "niemand mehr auf die Straße" trauen würde. Die Bevölkerung würde ein Leben in Angst und Schrecken führen. Da fragt man sich doch: In welcher Angstwelt sind diese Menschen eigentlich gefangen? Glauben die Hetzer die Desinformation in "alternativen Medien" am Ende selbst? Ja, natürlich, es lauern Gefahren da draußen. Im Straßenverkehr zum Beispiel. Und ja, natürlich, man sollte auf sich und seine Liebsten grundsätzlich aufpassen. Aber das ist kein Grund, sich in einen emotionalen Panik-Raum zurückzuziehen und eine brennende Welt zu imaginieren. Das ist schlicht nicht unsere Realität.