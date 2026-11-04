Mega-Bonus für Kane! Ballon-d’Or-Triumph kostet Bayern Millionen

Goldener Ball, goldene Nase! Harry Kane hat mit dem Gewinn des Ballon d’Or den größten Einzelpreis seiner Karriere abgeräumt – und darf sich gleich über den nächsten Millionen-Coup freuen. Der Bayern-Torjäger wurde erstmals zum besten Fußballer der Welt gekürt. Doch die prestigeträchtige Auszeichnung zahlt sich für den 33-jährigen Engländer auch finanziell ordentlich aus: Dank einer speziellen Vertragsklausel winkt ihm eine Sonderprämie

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Wie die Sport BILD berichtet, hatten die Bayern bei Kanes Verpflichtung im Sommer 2023 ein besonders lukratives Prämiensystem ausgehandelt. Neben seinem ohnehin üppigen Gehalt kann der Stürmer mit herausragenden Leistungen ordentlich nachlegen. Und für den ganz großen Coup hatten die Münchner offenbar tief in die Bonus-Trickkiste gegriffen: Der Gewinn des Ballon d’Or löst eine Sonderzahlung von mehr als einer Million Euro aus. Mit seinem Triumph hat Kane also nicht nur Fußballgeschichte geschrieben, sondern auch einen satten Zusatzverdienst eingesackt.

Dabei hatten die Münchner für ihren Superstar ohnehin schon tief in die Tasche gegriffen. Rund 100 Millionen Euro Ablöse überwiesen sie im Sommer 2023 an Tottenham. Eine zusätzliche Ballon-d’Or-Prämie für den englischen Klub war im Transfervertrag allerdings nicht vorgesehen. Der Millionen-Bonus landet stattdessen direkt bei Kane.

Nicht nur Ballon d’Or spült Millionen aufs Konto

Doch der Ballon-d’Or-Jackpot war längst nicht die einzige Möglichkeit, Kanes Konto weiter aufzufüllen. Sein Vertrag enthält laut Sport BILD gleich mehrere weitere lukrative Erfolgsprämien. So gibt es auch für den Gewinn der Bundesliga-Torjägerkanone zusätzliches Geld. Und der Engländer liefert zuverlässig: Seit seinem Wechsel nach München hat er sich in jeder seiner drei Spielzeiten die Auszeichnung gesichert.

Auch in der Königsklasse hatte Kane bereits abgeräumt. Für den Gewinn der Champions-League-Torjägerkrone ist ebenfalls eine Sonderzahlung vereinbart. Schon in seiner ersten Bayern-Saison 2023/24 hatte der Stürmer den Titel geholt und damit den entsprechenden Bonus ausgelöst.

Kanes Erfolgs-Hunger wird zum Kostenfaktor

Obendrauf winkt für den Gewinn des Goldenen Schuhs, der Europas treffsichersten Liga-Torschützen auszeichnet, eine weitere Prämie. Auch diesen Titel hatte Kane seit seinem Wechsel nach München bereits zweimal gewonnen. Der Engländer sammelte also nicht nur Tore und Trophäen, sondern dürfte auch finanziell ordentlich abgesahnt haben.

Wie hoch die einzelnen Bonuszahlungen für die Torjäger-Auszeichnungen und den Goldenen Schuh ausfallen, ist nicht bekannt. Fest steht aber: Kanes Erfolgsserie macht sich bezahlt – und zwar nicht nur auf der Anzeigetafel. Beim FC Bayern ist jeder Treffer offenbar auch ein potenzieller Geldsegen für den Superstar!