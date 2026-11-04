Geständnis: Neuer hatte sogar am Spieltag noch Schmerzen

Bayern-Kapitän Manuel Neuer spricht nach dem Sieg gegen Atlético offen über seine Schmerzen – und deutet einen besonderen Karriere-Abschluss an.

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Manuel Neuer (40) steht wieder im Bayern-Tor. Doch wie knapp sein Comeback beim 2:0 in der Champions League gegen Atlético Madrid tatsächlich war, verriet der Kapitän erst nach dem Schlusspfiff. Der fünffache Welttorhüter spielte trotz anhaltender Fußprobleme. Selbst am Morgen des Spiels hatte er noch Schmerzen.

"Ich habe jeden Tag Schmerzen beim Gehen gehabt. Und wenn ich morgens aufgestanden bin, heute Morgen auch, habe ich auch wieder Schmerzen beim Gehen gehabt", gestand Neuer bei Prime Video.

Erst beim Aufwärmen fiel die Entscheidung

Eine Sehnenreizung im Fuß hatte den Bayern-Kapitän zuvor drei Pflichtspiele gekostet. Gemeinsam mit der medizinischen Abteilung arbeitete er an seiner Rückkehr. Dabei griff Neuer auch zu ungewöhnlichen Mitteln.

"Ich war heute Morgen noch auf der Dachterrasse im Wasser gewesen, bei 14 Grad Wassertemperatur. Nach und nach wurde es auch immer besser", berichtete der Weltmeister von 2014.

Ob es tatsächlich für einen Einsatz reichen würde, wusste Neuer allerdings erst unmittelbar vor dem Anpfiff. Erst beim Aufwärmen im Estadio Metropolitano konnte er endgültig entscheiden, ob sein Fuß mitspielen würde.

Am Ende stand die Null. "Jetzt bin ich echt mega happy, dass ich heute auf dem Platz stehen konnte, dass wir die Null halten konnten und das Spiel 2:0 gewonnen haben", sagte Neuer erleichtert.

Wird Madrid zum Schauplatz seines Abschieds?

Neben seinem Gesundheitszustand beschäftigt auch Neuers Zukunft die Bayern. Bereits beim Trainingsauftakt im Sommer hatte der 40-Jährige ein mögliches Karriereende nach der Saison 2026/27 angedeutet.

Ausgerechnet das Stadion von Atlético Madrid könnte dabei noch eine besondere Rolle spielen. Am 5. Juni 2027 steigt im Estadio Metropolitano das Champions-League-Finale.

Auf die Frage, ob dieses Endspiel ein würdiger Abschluss seiner Karriere wäre, antwortete Neuer: "Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch ein gutes Omen, dass wir hier gewonnen haben. Das wird ein harter, steiniger Weg für uns. Für alle Mannschaften."