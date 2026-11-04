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Bis 2030

Salzburg verlängert Top-Talent langfristig

Sport Redaktion
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ABD0316_20261015 - SALZBURG - ÖSTERREICH: Trainer Danny Röhl (FC Red Bull Salzburg) während dem UEFA-Europa-League Spiel, 2. Runde, Ligaphase, zwischen FC Salzburg und AC Milan am Donnerstag, 15. Oktober 2026, in Salzburg. - FOTO: APA/EXPA/ JOHANN GRODER
© APA/EXPA/ JOHANN GRODER
Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit ÖFB-U21-Teamspieler Valentin Zabransky vorzeitig bis zum Sommer 2030 verlängert.
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Das teilten die "Bullen" am Mittwoch, einen Tag vor dem Europa-League-Gastspiel in Belgien bei RSC Anderlecht, mit.

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Der 19-jährige Innenverteidiger erarbeitete sich zu Saisonbeginn einen Stammplatz in der Defensive von Trainer Danny Röhl und kommt in der laufenden Spielzeit auf 17 Pflichtspiel-Einsätze für den Tabellenzweiten der Bundesliga.

SALZBURG,AUSTRIA,15.OCT.26 - SOCCER - UEFA Europa League, Red Bull Salzburg vs AC Milan. Image shows Omari Hutchinson (Milan) and Valentin Zabransky (RBS). Photo: GEPA pictures/ Julio Arellano
DFer U21-Nationalspieler schaffte den Durchbruch © GEPA pictures

"Er hat in den vergangenen Monaten einen enormen Sprung gemacht und spielt auf einem konstant hohen Niveau", sagte Marcus Mann, Geschäftsführer Sport der Salzburger, über den Wiener.

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