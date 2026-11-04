Salzburg verlängert Top-Talent langfristig

Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit ÖFB-U21-Teamspieler Valentin Zabransky vorzeitig bis zum Sommer 2030 verlängert.

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Das teilten die "Bullen" am Mittwoch, einen Tag vor dem Europa-League-Gastspiel in Belgien bei RSC Anderlecht, mit.

Der 19-jährige Innenverteidiger erarbeitete sich zu Saisonbeginn einen Stammplatz in der Defensive von Trainer Danny Röhl und kommt in der laufenden Spielzeit auf 17 Pflichtspiel-Einsätze für den Tabellenzweiten der Bundesliga.

DFer U21-Nationalspieler schaffte den Durchbruch © GEPA pictures

"Er hat in den vergangenen Monaten einen enormen Sprung gemacht und spielt auf einem konstant hohen Niveau", sagte Marcus Mann, Geschäftsführer Sport der Salzburger, über den Wiener.