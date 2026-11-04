Bis 2030
Salzburg verlängert Top-Talent langfristig
Das teilten die "Bullen" am Mittwoch, einen Tag vor dem Europa-League-Gastspiel in Belgien bei RSC Anderlecht, mit.
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Der 19-jährige Innenverteidiger erarbeitete sich zu Saisonbeginn einen Stammplatz in der Defensive von Trainer Danny Röhl und kommt in der laufenden Spielzeit auf 17 Pflichtspiel-Einsätze für den Tabellenzweiten der Bundesliga.
"Er hat in den vergangenen Monaten einen enormen Sprung gemacht und spielt auf einem konstant hohen Niveau", sagte Marcus Mann, Geschäftsführer Sport der Salzburger, über den Wiener.
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