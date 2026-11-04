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Transfer-Coup

Real Madrid macht Ernst mit Tennis-Legende Nadal

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Ein lächelnder Tennisspieler trägt ein neonfarbenes Shirt und ein weißes Stirnband.
© IMAGO/Cover-Images
Vom Tennis-Olymp in die Führungsetage eines Fußball-Giganten: Rafael Nadal steht vor einer überraschenden neuen Aufgabe.
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22 Grand-Slam-Titel, eine der größten Karrieren der Tennisgeschichte – und jetzt der Wechsel ins Fußball-Geschäft. Rafael Nadal (40) soll beim spanischen Rekordmeister Real Madrid in den Vorstand einziehen. Die Königlichen gaben am Mittwoch bekannt, dass sie den früheren Tennis-Superstar für einen Platz in ihrem Führungsgremium vorgeschlagen haben.

Noch ist die Personalie nicht endgültig fix. Am 21. November müssen die Mitglieder bei einer außerordentlichen Versammlung zustimmen. Nadal selbst hat seine Bereitschaft bereits erklärt.

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Nadal zeigt sich im Real-Trikot als Kind

Auf X reagierte der Spanier mit einem besonderen Foto: Es zeigt ihn als kleinen Jungen im Trikot von Real Madrid. Dazu richtete er persönliche Worte an Klubpräsident Florentino Pérez.

"Ich möchte Präsident Florentino Pérez und dem Vorstand dafür danken, dass sie mich vorgeschlagen haben", schrieb Nadal. "Ich habe diesen Vorschlag mit großer Begeisterung, Lernbereitschaft und dem Wunsch angenommen, so viel wie möglich beizutragen."

Dass Nadal ein glühender Anhänger der Königlichen ist, ist seit Jahren bekannt. Nun könnte aus seiner Leidenschaft für den Fußballklub eine offizielle Aufgabe werden.

Real schwärmt von seinem neuen Kandidaten

Auch der spanische Rekordmeister spart nicht mit Lob für den 22-fachen Grand-Slam-Champion.

Für Real sei es "eine große Ehre, dass eine Persönlichkeit von seinem sportlichen und menschlichen Format, ein Maßstab im spanischen und internationalen Sport, Teil unseres Vorstands wird und von dieser verantwortungsvollen Position aus zur Gegenwart und Zukunft unseres Vereins beitragen wird", teilte der Klub mit.

Welche konkreten Aufgaben Nadal im Vorstand übernehmen soll, wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Der frühere Weltranglistenerste hatte seine Tenniskarriere im November 2024 beendet. Zwei Jahre später steht er nun vor einem neuen Kapitel – diesmal nicht auf dem Tennisplatz, sondern in der Führungsetage eines der größten Fußballklubs der Welt.

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