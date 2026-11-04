Leipzig fordert City!
Demichelis fordert Ex-Klub: RB Leipzig fordert Krisen-City heraus
Spitzenfußball in Deutschland: RB Leipzig fordert am Mittwochabend in der Champions League den englischen Giganten Manchester City heraus (21:00 Uhr/live oe24-Liveticker). Für die Mannschaft von Cheftrainer Martin Demichelis ist es eine ganz besondere Mutprobe, denn der Ex-Profi schnürte einst selbst die Schuhe für die Skyblues. Während die Sachsen nach dem 2:0-Erfolg gegen Schalke 04 mit drei Siegen in Serie und viel Selbstvertrauen auflaufen, stehen die Gäste mächtig unter Druck. Manchester City kassierte zuletzt eine empfindliche 0:1-Schlappe gegen Brighton und rutschte in der Premier League ab.
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Besonderes Augenmerk liegt auf Superstar Erling Haaland, der eine erschreckend starke Bilanz gegen die Bullen aufweist. Der norwegische Ausnahmestürmer netzte in seiner Karriere in acht Duellen sagenhafte zwölf Mal gegen Leipzig ein. Bei den Hausherren ruhen die Hoffnungen auf ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner, der nach seinen jüngsten Leistungen für die Startelf im zentralen Mittelfeld vorgesehen ist. Bei den Gästen ist Rayan Cherki an der Seite von Phil Foden als Aufbauspieler eingeplant.
Die voraussichtlichen Aufstellungen:
RB Leipzig: Vandevoordt – Baku, Orban, Lukeba, Raum – Banzuzi, El Aynaoui, Baumgartner – Gruda, Romulo, Nusa.
Manchester City: Donnarumma – Nunes, Dias, Guehi, O'Reilly – Anderson, Fernandez – Foden, Cherki, Doku – Haaland.
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