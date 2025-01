× Doppelter Bombenalarm in Salzburg

Gleich zwei Einsätze gab es in der Stadt Salzburg.

Zwei Mal musste die Spezialeinheiten der Salzburger Polizei in den letzten Stunden wegen Bombenalarm ausrücken. Eine herrenlose Tasche bei der Tankstelle in der Aignerstraße löste am Dienstagabend einen Großeinsatz aus.

© ORF/A.Klement ×

Spezialkräfte untersuchten das Gepäckstück und konnten schließlich zum Glück Entwarnung geben. Wie die Tasche dorthin gelangte war vorerst unklar. Der Einsatz dauerte rund 1,5 Stunden.

Alarm im Festspielbezirk

Am Mittwochmorgen hieß es im berühmten Festspielbezirk der Stadt wieder: Bombenalarm. Dieses Mal sorgte der Fund einer mutmaßlichen Handgranate für Aufregung. Diese wurde bei den aktuellen Grabungsarbeiten am Herbert-von-Karajan-Platz entdeckt. Bauarbeiter alarmierten die Behörden, weil sie bei einem freigelegten Eisenrohr eine Stiehlhandgranate vermuteten.

© Getty ×

Der Bereich rund um den Fundort wurde großzügig abgesperrt. Schnell war aber klar, dass es sich um kein Kriegsrelikt, sondern um ein normales Rohr hielt.