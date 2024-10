Europark Salzburg wegen gefährlicher Drohung evakuiert

Der Europark Salzburg musste aufgrund einer gefährlicher Drohung evakuiert werden.

Ein Großaufgebot der Polizei ist derzeit in Salzburg im Einsatz! In Österreich hält die Welle von Bombendrohungen an: Am Montagabend gegen 19:30 Uhr rückte diesmal der Europark Salzburg in den Fokus. Mehrere Streifenwagen umstellten das beliebte Einkaufszentrum, während die Sicherheitskräfte das Gebäude, die Tiefgarage und die Parkflächen auf dem Dach evakuierten.

Der Grund für die umfassenden Maßnahmen war erneut eine Bombendrohung. Die Beamten durchsuchten das gesamte Areal des Europarks gründlich. Bislang wurden jedoch keine gefährlichen Gegenstände entdeckt. Der Einsatz dauert noch an.