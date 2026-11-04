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Fenerbahce empfängt Reds

Wiedersehen in Istanbul: Dirk Kuyt fordert Ex-Klub Liverpool heraus

Sport Redaktion
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Dirk Kuyt blickt mit ernster Miene direkt in die Kamera vor dem Vereinswappen von Fenerbahce Istanbul.
© IMAGO/Seskim Photo TR
Spannung in der Königsklasse: Interimscoach Dirk Kuyt trifft mit Fenerbahce Istanbul im Sukru-Saracoglu-Stadion auf seinen Ex-Klub FC Liverpool.
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Der FC Liverpool will am Mittwoch (21:00 Uhr/live Sky & oe24-Liveticker) in der Champions League seine weiße Weste wahren und peilt den vierten Sieg im vierten Spiel an. Für die Mannschaft von Cheftrainer Andoni Iraola steht in der Türkei jedoch eine echte Reifeprüfung bevor. Die "Reds" reisen nach der bitteren 0:1-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen den FC Arsenal nach Istanbul und wollen im Hexenkessel des Sukru-Saracoglu-Stadions wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Auswärts ist der englische Traditionsverein in dieser Saison noch ungeschlagen.

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Kuyt-Debüt gegen die eigene Vergangenheit

Auf der Trainerbank von Fenerbahce Istanbul kommt es zu einer besonderen Brisanz. Nach dem Rücktritt von Ismail Kartal übernahm Ex-Liverpool-Stürmer Dirk Kuyt Ende Oktober interimsweise das Zepter bei den Türken. Der Niederländer, der als Profi 285 Spiele für die Engländer absolvierte, wartet nach der Pleite gegen Goztepe noch auf seinen ersten Erfolg und will ausgerechnet gegen seinen Herzensverein den Premierensieg feiern. Fenerbahce steht in der Ligaphase nach drei Spielen noch ohne vollen Erfolg da.

Personalsorgen vor dem Showdown in Istanbul

Andoni Iraola steht im Trainingsanzug des FC Liverpool fokussiert auf dem Rasen und beobachtet die Spieler bei einer Besprechung.
Fokus vor dem Hexenkessel: Liverpool-Cheftrainer Andoni Iraola im Training mit seiner Mannschaft vor der morgigen Champions-League-Partie gegen Fenerbahce Istanbul rund um Interimscoach Dirk Kuyt. © IMAGO/Anadolu Agency

Beide Teams gehen stark ersatzgeschwächt in das Duell am Mittwochabend. Bei Fenerbahce fehlen verletzungsbedingt unter anderem die Innenverteidiger Jayden Oosterwolde und Kojo Peprah Oppong sowie Offensivstar Marco Asensio. Bei Liverpool muss Iraola auf Mittelfeldakteur Ryan Gravenberch (Fersenverletzung) verzichten, während Conor Bradley und Jeremie Frimpong weiterhin ausfallen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Fenerbahce Istanbul: Ederson – Muldur, Brown, Skriniar, Mercan – Kante, Guendouzi – Greenwood, Kahveci, Aydin – Lukaku.

FC Liverpool: Alisson – Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas – Szoboszlai, Mac Allister – Ngumoha, Wirtz, Barcola – Koumas.

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