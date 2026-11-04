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Audienz in Rom

Papst empfing unsere Eishockey-Helden

Sport Redaktion
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Papst Leo XIV. mit dem Ehrentrikot.
© Moser Medical Graz99ers
Was macht Papst Leo XIV. mit einem Trikot der Graz99ers? Der oberste Chef hat das orangefarbene Outfit mit der Rückennummer 99 von einer Delegation unseres Meisters überreicht bekommen.
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Auf ihrer Website berichten die 99ers stolz von der Audienz am Mittwoch im Vatikan.

Papst Leo hat jetzt Rückennummer 99

Laut eigenen Angaben sind die Grazer der erste österreichische Eishockey-Verein, der vom Papst empfangen worden ist. Begleitet vom steirischen Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl hatten die Meister-Cracks nach der Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom noch ein exklusives Treffen mit Papst Leo XIV. Neben Präsident Herbert Jerich und General Manager Bernd Vollmann waren u. a. Chefcoach Dan Lacroix und Ex-ÖEHV-Teamkapitän Manuel Ganahl mit dabei.

"Unglaubliche Momente"

"Es waren unglaubliche Momente. Diese Gefühle lassen sich nicht beschreiben, die muss man selbst erlebt haben. Man fühlt sich danach irgendwie als anderer Mensch", erklärte Jerich in einer 99ers-Aussendung. "Wir haben dem Papst eine Spende und ein Trikot überreicht, er war sichtlich angetan und hat uns viel Erfolg für die weitere Saison gewünscht."

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Papst Leo XIV. gilt als sportbegeistert. Der 71-jährige gebürtige US-Amerikaner spielt unter anderem selbst noch gerne Tennis und wird deswegen auch "Tennis-Papst" genannt. Im Frühjahr 2025 hatte er den damaligen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner empfangen.

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