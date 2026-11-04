Arnautovic überrascht mit neuer Snus-Werbung

ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautovic sorgt mit einer ungewöhnlichen Kampagne für Aufsehen: Der Stürmer wirbt nun für Nikotin-Päckchen.

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"Wenn Charakter auf Charakter trifft, sind nicht viele Worte nötig", schreibt Arnautovic auf Instagram und präsentiert seinen neuen Werbepartner sogar schweigend.

Arnautovic ist das neue Gesicht von "Smokeless", einem Snus-Anbieter aus Österreich.

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Im Kleingedruckten heißt es: "Für 18+, das Produkt enthält Nikotin und macht süchtig."

Auf Instagram wird die Werbung nicht nur positiv aufgenommen. Viele User kritisieren, dass der Fußball-Profi für ein Nikotin-Produkt wirbt.