Wetter-Phänomen
Polar-Wirbel beschert uns eiskalten Schnee-Winter
Eine extrem frühe Erwärmung in der Stratosphäre sorgt derzeit für Aufsehen, da sie in diesem Ausmaß noch nie beobachtet wurde. Der Polarwirbel kann sich dadurch nicht wie sonst üblich verstärken.
Entscheidend sind dabei die Zonalwinde in 25 bis 36 Kilometern Höhe. Diese können eine Korrelation zur Troposphäre auslösen und somit den Jetstream sowie die Luftströmung in 1,5 bis 5 Kilometern Höhe steuern. Ein kompletter Pol-Splitt entsteht durch die frühe Erwärmung jedoch nicht, stattdessen verschiebt sich der Wirbel vom Nordatlantik in Richtung Euro-Asien.
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Verschiebung der Zonalwinde Richtung Europa
Die Zonalwinde verlaufen westlich, erstrecken sich jedoch südlich vom Atlantik über Südeuropa und den Ural bis nach Sibirien. Nach Mitte November strömen über dem Nordatlantik nördliche Zonalwinde gen Süden. Kommt es hierbei zu einer Kausalität zwischen Stratosphäre und Troposphäre, könnte dies Ende November oder im Dezember eine nördliche, kalte Luftströmung auf dem Atlantik oder über Europa auslösen. Eine winterliche Phase über mehrere Wochen, eventuell sogar bis in den Januar 2027, ist somit im Bereich des Möglichen.
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Konträre Prognose der amerikanischen Wetterbehörde
Gänzlich andere Berechnungen liefert die amerikanische Wetterbehörde NOAA mit ihrem Langfristmodell CFS. Dort werden sämtliche Wintermonate für Europa als deutlich zu warm eingestuft, mit Abweichungen von +2 bis +3 Kelvin gegenüber dem Mittel von 1991 bis 2020. Zudem deutet das NOAA-Modell auf sehr nasse Bedingungen hin. Die Kombination aus Wärme und Niederschlag ist typisch für aktive West- oder Südwestlagen mit viel Regen und Sturmgefahr, wie sie etwa in den Wintern 2019/2020, 2021/2022 und 2023/2024 auftraten.
Nasskalte Aussichten bis Ende November
Vorerst deutet vieles auf einen nasskalten Winter hin, geprägt von Nordlagen und Hochdruckgebieten. Das derzeitige Hoch sowie die meridionale Wetterlage über Europa bleiben noch bis Ende November bestehen.
- Mölltaler Gletscher (Kärnten): 5. November
- KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg (Tirol): 6. November bis 4. April
- Sölden - Winterkigebiet (Tirol): 12. November bis Anfang Mai
- Gurgl (Tirol): 19. November bis 18. April
- Axamer Lizum (Tirol): 20. November bis 11. April
- Obertauern (Salzburg): 20. November bis 2. Mai
- Stubaital (Tirol): 21. November
- Silvretta Arena Ischgl/Samaun (Tirol): 26. November bis 2. Mai
- Silvretta Montafon (Vorarlberg): 27. November bis 11. April
- Kühtai (Tirol): 27. November bis 11. April
- Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und Gasteinertal (Salzburg): 27. November bis 4. April
- Zauchensee (Salzburg): 27. November bis 11. April
- Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburg): 27. November
- Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
- Gerlitzen (Kärnten): 28. November
- Snow Space (Salzburg): 28. November bis Anfang April
- Hinterstoder (Oberösterreich): 28. November
- Turracher Höhe (Kärnten): 28. November bis 18. April
- Schladming - Planai (Steiermark): 28. November
- Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
- Hauser Kaibling - Schladming (Steiermark): 28. Novemberg
- Ski Arlberg (Vorarlberg/Tirol): 2. Dezember bis 18. April
- Serfaus-Fiss-Ladis (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
- Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
- Zillertal Arena (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- Kreischberg (Steiermark): 4. Dezember
- Mayrhofen (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- St. Johann in Tirol (Tirol): 4. Dezember bis 29. März
- Dachstein West (Oberösterreich): 4. Dezember bis 29. März
- Bad Kleinkirchheim (Kärnten): 4. Dezember
- Damüls (Vorarlberg): 4. Dezember bis 4. April
- Katschberg (Kärnten): 4. Dezember bis 28. März
- Galltür (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- Nassfeld (Kärnten): 4. Dezember bis 4. April
- Schladming-Dachstein (Steiermark): 4. Dezember bis 4. April
- Annaberg (Niederösterreich): 5. Dezember
- Stuhleck - Semmering (Steiermark): 5. Dezember
- Lackenhof-Ötscher (Niederösterreich): 5. Dezember
- Zauberberg Semmering (Niederösterreich): 5. Dezember
- Filzmoos (Salzburg): 5. Dezember bis 28. März
- Klippitztörl (Kärnten): 5. Dezember
- Kasberg (Oberösterreich): 5. Dezember
- Steinplatte (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Wurzeralm (Oberösterreich): 5. Dezember
- Hochkar (Niederösterreich): 5. Dezember
- SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Großglockner Resorts Kals-Matrei (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Hochkönig (Salzburg): 5. Dezember bis Anfang April
- Hochzillertal - Hochfügen (Tirol): 5. Dezember bis 11. April
- Wildkogel - Arena (Salzburg): 5. Dezember bis 4. April
- Sportgastein (Salzburg): 11. Dezember bis 2. Mai
- See (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
- Kappl (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
- Bad Gastein (Salzburg): 11. Dezember
- Arralifte Harmanschlag (Niederösterreich): 12. Dezember
- Tauplitz (Steiermark): 12. Dezember
- Innsbruck Igls - Patscherkofel (Tirol): 12. Dezember
- Jauerling (Niederösterreich): 12. Dezember
- Mönichkirchen - Mariensee (Niederösterreich): 12. Dezember
- Feuerkogel (Oberösterreich): 12. Dezember
- Radstadt - Altenmarkt (Salzburg): 18. Dezember bis 28. März
- Almenwelt Lofer (Salzburg): 18. Dezember bis 29. März
- Unterberg - Pernitz (Niederösterreich): 19. Dezember
- Hochkar (Niederösterreich): Niederösterreich: 19. Dezember
- Dachstein Krippenstein (Oberösterreich): 19. Dezember
- Reiteralm (Steiermark): 21. Dezember
- Forsteralm (Niederösterreich): 25. Dezember
- Gemeindealpe Mitterbach (Niederösterreich): 5. Dezember
- Oberstdorf Kleinwalsertal (Vorarlberg): Anfang Dezember bis Ende April/Anfang Mai
- Zell am See - Kaprun (Salzburg): Anfang Dezember bis 4. April
- Achensee (Tirol): Mitte Dezember bis Ende März
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