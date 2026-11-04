Polar-Wirbel beschert uns eiskalten Schnee-Winter

Aktuell zeigt sich eine rekordverdächtig frühe Erwärmung in der Stratosphäre. Das beeinflusst den Polarwirbel maßgeblich – für uns heißt das: Warm anziehen! Uns droht ein eisiger Winter.

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Eine extrem frühe Erwärmung in der Stratosphäre sorgt derzeit für Aufsehen, da sie in diesem Ausmaß noch nie beobachtet wurde. Der Polarwirbel kann sich dadurch nicht wie sonst üblich verstärken.

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Entscheidend sind dabei die Zonalwinde in 25 bis 36 Kilometern Höhe. Diese können eine Korrelation zur Troposphäre auslösen und somit den Jetstream sowie die Luftströmung in 1,5 bis 5 Kilometern Höhe steuern. Ein kompletter Pol-Splitt entsteht durch die frühe Erwärmung jedoch nicht, stattdessen verschiebt sich der Wirbel vom Nordatlantik in Richtung Euro-Asien.

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Verschiebung der Zonalwinde Richtung Europa

Die Zonalwinde verlaufen westlich, erstrecken sich jedoch südlich vom Atlantik über Südeuropa und den Ural bis nach Sibirien. Nach Mitte November strömen über dem Nordatlantik nördliche Zonalwinde gen Süden. Kommt es hierbei zu einer Kausalität zwischen Stratosphäre und Troposphäre, könnte dies Ende November oder im Dezember eine nördliche, kalte Luftströmung auf dem Atlantik oder über Europa auslösen. Eine winterliche Phase über mehrere Wochen, eventuell sogar bis in den Januar 2027, ist somit im Bereich des Möglichen.

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© APA/TOBIAS STEINMAURER

Konträre Prognose der amerikanischen Wetterbehörde

Gänzlich andere Berechnungen liefert die amerikanische Wetterbehörde NOAA mit ihrem Langfristmodell CFS. Dort werden sämtliche Wintermonate für Europa als deutlich zu warm eingestuft, mit Abweichungen von +2 bis +3 Kelvin gegenüber dem Mittel von 1991 bis 2020. Zudem deutet das NOAA-Modell auf sehr nasse Bedingungen hin. Die Kombination aus Wärme und Niederschlag ist typisch für aktive West- oder Südwestlagen mit viel Regen und Sturmgefahr, wie sie etwa in den Wintern 2019/2020, 2021/2022 und 2023/2024 auftraten.

Nasskalte Aussichten bis Ende November

Vorerst deutet vieles auf einen nasskalten Winter hin, geprägt von Nordlagen und Hochdruckgebieten. Das derzeitige Hoch sowie die meridionale Wetterlage über Europa bleiben noch bis Ende November bestehen.