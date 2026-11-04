Autofahrer übersieht und crasht in Bagger

Unaufmerksam oder müde oder war's die einbrechende Dunkelheit: Ein Steirer donnerte auf der Semmeringsschnellstraße S 6 auf bzw. gegen einen Bagger bei der Arbeit.

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NÖ. Zu dem Crash kam es Dienstag am späten Nachmittag auf der Semmeringschnellstraße S 6 beim Straßenkilometer 5,5: Aus unklarer Ursache prallte ein etwa 40-jähriger Lenker mit seinem Fahrzeug mit Liezener Kennzeichen gegen einen Bagger. Das Baufirmfahrzeug war gerade dabei, die Betonleitwände des eingerichteten Gegenverkehrs zwischen Gloggnitz und Neunkirchen zu entfernen.

Airbags gingen beide auf- Lenker schwer verletzt. © FF Gloggnitz-Stadt , Thomas Rauc

Die Wucht des Aufpralls war dabei so stark, dass sowohl Fahrer- als auch Beifahrerairbag ausgelöst wurden. Der schwer verletzte Lenker, der alleine mit seinem Auto unterwegs gewesen war, konnte durch die Mitarbeiter der Baufirma bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt werden.Danach erfolgte ein Transport durch das Rote Kreuz ins Spital.

Nach Freigabe der Unfallstelle durch die Exekutive wurde das fahruntüchtige Unfallfahrzeug mittels Kran ortsverändert und gesichert abgestellt. Von Feuerwehr und ASFINAG wurden ausgetretene Betriebsmittel gebunden und Wrackteile von der Fahrbahn entfernt.

Der Bagger konnte selbständig die Fahrt zu einem nahegelegenen Abstellplatz fortsetzen.

Im Einsatz standen Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Warth (NÖ), Mitarbeiter der ASFINAG sowie Rettungsteams mit Notarzteinsatzfahrzeug und Rettungsfahrzeug des Roten Kreuzes. Die Feuerwehr Gloggnitz war mit insgesamt drei Einsatzfahrzeugen und zehn Mitgliedern vor Ort