Weitere Funde
Nadeln in Halloween-Schoko: Noch mehr Fälle
Der Sprecher des Bundeskriminalamtes, Heinz Holub-Friedreich, sagte Mittwochfrüh der APA, die Funde betreffen die steirischen Bezirke Leibnitz und Murtal. Dabei wurde im Bezirk Leibnitz bereits Montagabend eine Nascherei mit Metall gefunden, damit sind in dem Bezirk nun zwei Fälle zu verzeichnen.
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Bei einem der beiden nun bekannt gewordenen Fälle war eine Mutter durch die Berichterstattung der vergangenen Tage aufmerksam geworden. Bevor sie die Naschsachen ihren Kindern gab, brach sie die Süßigkeiten auf und fand so das Metall darin.
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