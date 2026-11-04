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In Michigan

Abdul El-Sayed wird erster muslimischer US-Senator

Ein Mann im Anzug und eine Frau mit Kopftuch lächeln gemeinsam bei einer Veranstaltung.
© EPA
Im besonders beachteten Rennen bei den Midterm Elections in den USA um einen Senatssitz im Staat Michigan setzt sich laut Prognosen mehrerer US-Sender der Demokrat Abdul El-Sayed durch.
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Der wiederholt von Präsident Donald Trump scharf attackierte 42-Jährige gewinnt demnach gegen den Republikaner Mike Rogers. Sollten sich die Prognosen bestätigen, würde El-Sayed der erste muslimische US-Senator.

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Er zählt zum progressiven Flügel seiner Partei, hat sich kritisch zu Israel geäußert und unterstützt politische Projekte, die in den USA als weit links angesiedelt gelten, wie eine allgemeine Krankenversicherung. Sein Sieg dürfte dem linken Flügel der Demokraten mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2028 einen Schub geben.

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