Afghanistan: Taliban schließen Studentinnen von Universitäten aus

Die Rechte von Frauen in Afghanistan werden weiter stark beschnitten: Die radikal-islamischen Taliban haben mit sofortiger Wirkung die Studentinnen des Landes von den Universitäten ausgeschlossen.

Ein Sprecher des Bildungsministeriums bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Brief an private und öffentliche Universitäten. Die Anweisung des Ministeriums setze einen Kabinettsbeschluss um. Damit schränken die Islamisten weiter die Rechte von Frauen ein. Die Taliban sind in Afghanistan seit August 2021 wieder an der Macht.