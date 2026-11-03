Frost-November
Eis-Peitsche kommt: Schnee bis nach Wien, -15 Grad!
Die aktuellen Modellberechnungen lassen aufhorchen, denn ab Dienstag, 10. November, könnte eisige Festlandsluft aus Nordosteuropa nach Österreich strömen. Voraussetzung dafür ist eine sogenannte Ostlage, die einen deutlichen Temperatursturz auslösen könnte. Besonders heftig könnte es Westösterreich treffen: Dort berechnet das amerikanische Wettermodell bis zu 50 Zentimeter Neuschnee, während die Temperaturen regional auf bis zu minus 15 Grad sinken könnten.
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Möglicher Schnee in Wien
Ob der angekündigte Wintereinbruch auch Schnee nach Wien bringt, ist derzeit offen. Sollte die kalte Luft weit genug nach Österreich vordringen und gleichzeitig Niederschlag einsetzen, wären Schneefälle bis in tiefere Lagen möglich. Eine konkrete Schneemenge für Wien lässt sich aus den bisherigen Berechnungen allerdings nicht ableiten. Auch die prognostizierten minus 15 Grad sind kein gesicherter Temperaturwert für die Bundeshauptstadt.
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Ruhe vor der Kälte
Bis zum Wochenende bleibt das Wetter zunächst vergleichsweise ruhig. Laut GeoSphere Austria setzt sich ab Mittwoch zunehmend Hochdruckeinfluss durch, die Wolken lockern auf und Niederschläge werden seltener. Am Donnerstag sinken die Frühtemperaturen österreichweit auf minus fünf bis null Grad, am Freitag sind regional sogar minus sechs Grad möglich. Tagsüber steigen die Temperaturen auf vier bis zwölf Grad, wobei sich besonders in Becken und Tälern anfangs hartnäckiger Hochnebel hält.
- Mölltaler Gletscher (Kärnten): 5. November
- KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg (Tirol): 6. November bis 4. April
- Sölden - Winterkigebiet (Tirol): 12. November bis Anfang Mai
- Gurgl (Tirol): 19. November bis 18. April
- Axamer Lizum (Tirol): 20. November bis 11. April
- Obertauern (Salzburg): 20. November bis 2. Mai
- Stubaital (Tirol): 21. November
- Silvretta Arena Ischgl/Samaun (Tirol): 26. November bis 2. Mai
- Silvretta Montafon (Vorarlberg): 27. November bis 11. April
- Kühtai (Tirol): 27. November bis 11. April
- Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und Gasteinertal (Salzburg): 27. November bis 4. April
- Zauchensee (Salzburg): 27. November bis 11. April
- Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburg): 27. November
- Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
- Gerlitzen (Kärnten): 28. November
- Snow Space (Salzburg): 28. November bis Anfang April
- Hinterstoder (Oberösterreich): 28. November
- Turracher Höhe (Kärnten): 28. November bis 18. April
- Schladming - Planai (Steiermark): 28. November
- Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November
- Hauser Kaibling - Schladming (Steiermark): 28. Novemberg
- Ski Arlberg (Vorarlberg/Tirol): 2. Dezember bis 18. April
- Serfaus-Fiss-Ladis (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
- Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (Tirol): 4. Dezember bis 4. April
- Zillertal Arena (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- Kreischberg (Steiermark): 4. Dezember
- Mayrhofen (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- St. Johann in Tirol (Tirol): 4. Dezember bis 29. März
- Dachstein West (Oberösterreich): 4. Dezember bis 29. März
- Bad Kleinkirchheim (Kärnten): 4. Dezember
- Damüls (Vorarlberg): 4. Dezember bis 4. April
- Katschberg (Kärnten): 4. Dezember bis 28. März
- Galltür (Tirol): 4. Dezember bis 11. April
- Nassfeld (Kärnten): 4. Dezember bis 4. April
- Schladming-Dachstein (Steiermark): 4. Dezember bis 4. April
- Annaberg (Niederösterreich): 5. Dezember
- Stuhleck - Semmering (Steiermark): 5. Dezember
- Lackenhof-Ötscher (Niederösterreich): 5. Dezember
- Zauberberg Semmering (Niederösterreich): 5. Dezember
- Filzmoos (Salzburg): 5. Dezember bis 28. März
- Klippitztörl (Kärnten): 5. Dezember
- Kasberg (Oberösterreich): 5. Dezember
- Steinplatte (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Wurzeralm (Oberösterreich): 5. Dezember
- Hochkar (Niederösterreich): 5. Dezember
- SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Großglockner Resorts Kals-Matrei (Tirol): 5. Dezember bis 29. März
- Hochkönig (Salzburg): 5. Dezember bis Anfang April
- Hochzillertal - Hochfügen (Tirol): 5. Dezember bis 11. April
- Wildkogel - Arena (Salzburg): 5. Dezember bis 4. April
- Sportgastein (Salzburg): 11. Dezember bis 2. Mai
- See (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
- Kappl (Tirol): 11. Dezember bis 4. April
- Bad Gastein (Salzburg): 11. Dezember
- Arralifte Harmanschlag (Niederösterreich): 12. Dezember
- Tauplitz (Steiermark): 12. Dezember
- Innsbruck Igls - Patscherkofel (Tirol): 12. Dezember
- Jauerling (Niederösterreich): 12. Dezember
- Mönichkirchen - Mariensee (Niederösterreich): 12. Dezember
- Feuerkogel (Oberösterreich): 12. Dezember
- Radstadt - Altenmarkt (Salzburg): 18. Dezember bis 28. März
- Almenwelt Lofer (Salzburg): 18. Dezember bis 29. März
- Unterberg - Pernitz (Niederösterreich): 19. Dezember
- Hochkar (Niederösterreich): Niederösterreich: 19. Dezember
- Dachstein Krippenstein (Oberösterreich): 19. Dezember
- Reiteralm (Steiermark): 21. Dezember
- Forsteralm (Niederösterreich): 25. Dezember
- Gemeindealpe Mitterbach (Niederösterreich): 5. Dezember
- Oberstdorf Kleinwalsertal (Vorarlberg): Anfang Dezember bis Ende April/Anfang Mai
- Zell am See - Kaprun (Salzburg): Anfang Dezember bis 4. April
- Achensee (Tirol): Mitte Dezember bis Ende März
Unsicherheiten bei den Wettermodellen
Ob Österreich tatsächlich ein heftiger Wintereinbruch bevorsteht, bleibt abzuwarten, da die Berechnungen mehrere Tage in die Zukunft reichen und entsprechend unsicher sind. Entscheidend ist, ob sich die prognostizierte Ostströmung tatsächlich einstellt, zumal andere Wettermodelle für denselben Zeitraum deutlich mildere Temperaturen zeigen. Fest steht jedoch, dass die Nächte bereits diese Woche frostiger werden. Ob ab Dienstag, 10. November, auch größere Schneemengen folgen und Wien winterlich wird, dürfte sich erst mit den nächsten Modellberechnungen genauer abschätzen lassen.
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