Eis-Peitsche kommt: Schnee bis nach Wien, -15 Grad!

Der Winter könnte in Österreich früher als erwartet eintreffen. Ein amerikanisches Wettermodell berechnet ab nächstem Dienstag einen Kälteeinbruch mit tiefen Temperaturen und viel Neuschnee.

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Die aktuellen Modellberechnungen lassen aufhorchen, denn ab Dienstag, 10. November, könnte eisige Festlandsluft aus Nordosteuropa nach Österreich strömen. Voraussetzung dafür ist eine sogenannte Ostlage, die einen deutlichen Temperatursturz auslösen könnte. Besonders heftig könnte es Westösterreich treffen: Dort berechnet das amerikanische Wettermodell bis zu 50 Zentimeter Neuschnee, während die Temperaturen regional auf bis zu minus 15 Grad sinken könnten.

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Möglicher Schnee in Wien

Ob der angekündigte Wintereinbruch auch Schnee nach Wien bringt, ist derzeit offen. Sollte die kalte Luft weit genug nach Österreich vordringen und gleichzeitig Niederschlag einsetzen, wären Schneefälle bis in tiefere Lagen möglich. Eine konkrete Schneemenge für Wien lässt sich aus den bisherigen Berechnungen allerdings nicht ableiten. Auch die prognostizierten minus 15 Grad sind kein gesicherter Temperaturwert für die Bundeshauptstadt.

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Ruhe vor der Kälte

Bis zum Wochenende bleibt das Wetter zunächst vergleichsweise ruhig. Laut GeoSphere Austria setzt sich ab Mittwoch zunehmend Hochdruckeinfluss durch, die Wolken lockern auf und Niederschläge werden seltener. Am Donnerstag sinken die Frühtemperaturen österreichweit auf minus fünf bis null Grad, am Freitag sind regional sogar minus sechs Grad möglich. Tagsüber steigen die Temperaturen auf vier bis zwölf Grad, wobei sich besonders in Becken und Tälern anfangs hartnäckiger Hochnebel hält.

Dann öffnen die heimsichen Skigebiete Mölltaler Gletscher (Kärnten): 5. November

KitzSki, Kitzbühel & Kirchberg (Tirol): 6. November bis 4. April

Sölden - Winterkigebiet (Tirol): 12. November bis Anfang Mai

Gurgl (Tirol): 19. November bis 18. April

Axamer Lizum (Tirol): 20. November bis 11. April

Obertauern (Salzburg): 20. November bis 2. Mai

Stubaital (Tirol): 21. November

Silvretta Arena Ischgl/Samaun (Tirol): 26. November bis 2. Mai

Silvretta Montafon (Vorarlberg): 27. November bis 11. April

Kühtai (Tirol): 27. November bis 11. April

Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel und Gasteinertal (Salzburg): 27. November bis 4. April

Zauchensee (Salzburg): 27. November bis 11. April

Saalbach Hinterglemm Leogang (Salzburg): 27. November

Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November

Gerlitzen (Kärnten): 28. November

Snow Space (Salzburg): 28. November bis Anfang April

Hinterstoder (Oberösterreich): 28. November

Turracher Höhe (Kärnten): 28. November bis 18. April

Schladming - Planai (Steiermark): 28. November

Gaaler Lifte (Steiermark): 28. November

Hauser Kaibling - Schladming (Steiermark): 28. Novemberg

Ski Arlberg (Vorarlberg/Tirol): 2. Dezember bis 18. April

Serfaus-Fiss-Ladis (Tirol): 4. Dezember bis 4. April

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau (Tirol): 4. Dezember bis 4. April

Zillertal Arena (Tirol): 4. Dezember bis 11. April

Kreischberg (Steiermark): 4. Dezember

Mayrhofen (Tirol): 4. Dezember bis 11. April

St. Johann in Tirol (Tirol): 4. Dezember bis 29. März

Dachstein West (Oberösterreich): 4. Dezember bis 29. März

Bad Kleinkirchheim (Kärnten): 4. Dezember

Damüls (Vorarlberg): 4. Dezember bis 4. April

Katschberg (Kärnten): 4. Dezember bis 28. März

Galltür (Tirol): 4. Dezember bis 11. April

Nassfeld (Kärnten): 4. Dezember bis 4. April

Schladming-Dachstein (Steiermark): 4. Dezember bis 4. April

Annaberg (Niederösterreich): 5. Dezember

Stuhleck - Semmering (Steiermark): 5. Dezember

Lackenhof-Ötscher (Niederösterreich): 5. Dezember

Zauberberg Semmering (Niederösterreich): 5. Dezember

Filzmoos (Salzburg): 5. Dezember bis 28. März

Klippitztörl (Kärnten): 5. Dezember

Kasberg (Oberösterreich): 5. Dezember

Steinplatte (Tirol): 5. Dezember bis 29. März

Wurzeralm (Oberösterreich): 5. Dezember

Hochkar (Niederösterreich): 5. Dezember

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental (Tirol): 5. Dezember bis 29. März

Großglockner Resorts Kals-Matrei (Tirol): 5. Dezember bis 29. März

Hochkönig (Salzburg): 5. Dezember bis Anfang April

Hochzillertal - Hochfügen (Tirol): 5. Dezember bis 11. April

Wildkogel - Arena (Salzburg): 5. Dezember bis 4. April

Sportgastein (Salzburg): 11. Dezember bis 2. Mai

See (Tirol): 11. Dezember bis 4. April

Kappl (Tirol): 11. Dezember bis 4. April

Bad Gastein (Salzburg): 11. Dezember

Arralifte Harmanschlag (Niederösterreich): 12. Dezember

Tauplitz (Steiermark): 12. Dezember

Innsbruck Igls - Patscherkofel (Tirol): 12. Dezember

Jauerling (Niederösterreich): 12. Dezember

Mönichkirchen - Mariensee (Niederösterreich): 12. Dezember

Feuerkogel (Oberösterreich): 12. Dezember

Radstadt - Altenmarkt (Salzburg): 18. Dezember bis 28. März

Almenwelt Lofer (Salzburg): 18. Dezember bis 29. März

Unterberg - Pernitz (Niederösterreich): 19. Dezember

Hochkar (Niederösterreich): Niederösterreich: 19. Dezember

Dachstein Krippenstein (Oberösterreich): 19. Dezember

Reiteralm (Steiermark): 21. Dezember

Forsteralm (Niederösterreich): 25. Dezember

Gemeindealpe Mitterbach (Niederösterreich): 5. Dezember

Oberstdorf Kleinwalsertal (Vorarlberg): Anfang Dezember bis Ende April/Anfang Mai

Zell am See - Kaprun (Salzburg): Anfang Dezember bis 4. April

Achensee (Tirol): Mitte Dezember bis Ende März

Unsicherheiten bei den Wettermodellen

Ob Österreich tatsächlich ein heftiger Wintereinbruch bevorsteht, bleibt abzuwarten, da die Berechnungen mehrere Tage in die Zukunft reichen und entsprechend unsicher sind. Entscheidend ist, ob sich die prognostizierte Ostströmung tatsächlich einstellt, zumal andere Wettermodelle für denselben Zeitraum deutlich mildere Temperaturen zeigen. Fest steht jedoch, dass die Nächte bereits diese Woche frostiger werden. Ob ab Dienstag, 10. November, auch größere Schneemengen folgen und Wien winterlich wird, dürfte sich erst mit den nächsten Modellberechnungen genauer abschätzen lassen.