Halloween-Schock: Polizei nimmt Tiktok-Challenge ins Visier

In Deutschland und Österreich wird auf Hochtouren ermittelt.

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Großer Schock nach Halloween in Österreich: In bereits vier Bundesländern wurden versteckte Nägel in von Kindern eingesammelten Süßigkeiten gefunden (oe24 berichtete).

Zuerst fand im Linzer Stadtteil Oed ein 28-jähriger Vater die rund einen Zentimeter langen Nägel in den Süßigkeiten seiner Kinder. Manche waren von außen sichtbar, andere komplett im Inneren versteckt. Offenbar wurden die Naschereien von Hand präpariert. Auch in Salzburg, der Steiermark und Niederösterreich wurden derartige Fälle bekannt. Eine Zehnjährige wurde beim Biss in eine Minischokolade, in der eine Nadel versteckt war, leicht im Mund verletzt.

Eltern sind völlig geschockt

Die Angst unter den Familien ist groß. Eine Mutter mit Kindern im Alter von fünf und neun Jahren schilderte gegenüber dem ORF ihre Sorge: Hätte eines ihrer Kinder in eine solche Süßigkeit gebissen, hätte sie sich ihr Leben lang Vorwürfe gemacht.

Unzählige Fälle in Deutschland: Polizei ermittelt

In Deutschland kamen laut der Bild-Zeitung bereits 50 Fälle ans Licht, in denen Nadeln oder ähnliches in Halloween-Süßigkeiten gefunden wurden.

Laut der "Abendzeitung München", prüft das Polizeipräsidium in Straubing (Niederbayern) bereits, ob eine Tiktok-Challenge hinter den Vorfällen steckt.

Die Deutsche und die Österreichische Polizei ermitteln in allen Fällen auf Hochtouren. Gewarnt wird vor dem Verzehr verdächtiger Halloween-Naschereien. Eltern sollten gesammelte Süßigkeiten unbedingt sorgfältig kontrollieren.